Geely и другие: самые узнаваемые в России китайские авто

Это следует из опроса 8000 россиян, проведенного не так давно агентством «Автостат» и ресурсом Авто mail.ru. Так вот в номинации «Узнаваемость без подсказки» победителем стал бренд Geely — его указали 63,4% опрошенных. На втором месте — Chery (53,7%), на третьем — Haval (51%). Далее следуют Lifan (38,8%), Great Wall (36,4%) и FAW (15%). Остальные китайские автобренды набрали менее 10% голосов.

Любопытно при этом, что лидером продаж по итогам 2019 года стала не победительница упомянутого опроса компания Geely, а Нaval с результатом 9000 и 12 000 реализованных авто соответственно). Другое дело, что имеенно кроссовер Geely Atlas разошелся в минувшем году самым большим тиражом в 7536 экземпляров (за ближайшего конкурента Haval H6 рублем проголосовало 6378 наших соотечественников, а за новинку сезона-2019 Haval F7 — 3219). Правда, если брать по гамбургскому счету, то, как считает ряд экспертов портала «АвтоВзгляд», больше всего в России за последние без малого 20 лет продано авто марок Lifan и Сhery (подробности вы можете найти здесь). Однако нынче и они не самые узнаваемые, если верить упомянутому выше исследованию.

– Наша компания очень рада стать самым узнаваемым брендом из Поднебесной в России, — комментирует новое высокое звание Чжан Шоухэ, генеральный директор Geely Motors. — Такая высокая оценка свидетельствует о том, что мы проделали серьезную работу для того, чтобы автомобили Geely стали неотъемлемой и значимой частью российского рынка, одного из ключевых для Geely. Мы — клиентоориентированная компания, поэтому стараемся предложить покупателям максимальный уровень комфорта во всем: от пользования автомобилями Geely до сервисного обслуживания. Доверие, которое оказывают нам российские автолюбители, и есть свидетельство нашего успеха в работе по этим направлениям…