Geely и другие: самые узнаваемые в России китайские авто

Фото Geely
По дорогам России на сегодняшний день бегает около 600 000 китайских машин — примерно 2% от всего отечественного автопарка. Явно маловато и с точки зрения продаж, и узнаваемости того или иного автобренда из Поднебесной массовым автолюбителем. Тем не менее, как выяснил портал «АвтоВзгляд», многие моторизованные россияне не задумываясь могут назвать сразу несколько марок авто из КНР.

Это следует из опроса 8000 россиян, проведенного не так давно агентством «Автостат» и ресурсом Авто mail.ru. Так вот в номинации «Узнаваемость без подсказки» победителем стал бренд Geely — его указали 63,4% опрошенных. На втором месте — Chery (53,7%), на третьем — Haval (51%). Далее следуют Lifan (38,8%), Great Wall (36,4%) и FAW (15%). Остальные китайские автобренды набрали менее 10% голосов.

Любопытно при этом, что лидером продаж по итогам 2019 года стала не победительница упомянутого опроса компания Geely, а Нaval с результатом 9000 и 12 000 реализованных авто соответственно). Другое дело, что имеенно кроссовер Geely Atlas разошелся в минувшем году самым большим тиражом в 7536 экземпляров (за ближайшего конкурента Haval H6 рублем проголосовало 6378 наших соотечественников, а за новинку сезона-2019 Haval F7 — 3219). Правда, если брать по гамбургскому счету, то, как считает ряд экспертов портала «АвтоВзгляд», больше всего в России за последние без малого 20 лет продано авто марок Lifan и Сhery (подробности вы можете найти здесь). Однако нынче и они не самые узнаваемые, если верить упомянутому выше исследованию.

– Наша компания очень рада стать самым узнаваемым брендом из Поднебесной в России, — комментирует новое высокое звание Чжан Шоухэ, генеральный директор Geely Motors. — Такая высокая оценка свидетельствует о том, что мы проделали серьезную работу для того, чтобы автомобили Geely стали неотъемлемой и значимой частью российского рынка, одного из ключевых для Geely. Мы — клиентоориентированная компания, поэтому стараемся предложить покупателям максимальный уровень комфорта во всем: от пользования автомобилями Geely до сервисного обслуживания. Доверие, которое оказывают нам российские автолюбители, и есть свидетельство нашего успеха в работе по этим направлениям…

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10 марта 2020
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