В России отзывают почти 6000 автомобилей Skoda из-за проблем с «поворотниками»

Под отзыв попали Skoda Superb, проданные с 2013-го по 2015 год. Есть вероятность, что у этих авто бортовой компьютер может перестать распознавать неисправность передних «поворотников». Чтобы решить проблему, нужно перепрошить блок управления бортовой сети.

Представители компании Skoda в ближайшее время сообщат хозяевам дефектных автомобилей о проблеме. В том случае, если машина успела поменять владельца, лучше самостоятельно выяснить, подпадает ли конкретное ТС под отзыв.

Для этого достаточно заглянуть на сайт Росстандарта в раздел «Сервисы». Затем в поисковую строку ввести VIN. И система определит, участвует ли авто в сервисной кампании.

Напомним, что последний раз автомобили чешской марки отзывали в нашей стране в октябре 2019 года. Тогда, как писал портал «АвтоВзгляд», к «официалам» отправили 718 Skoda Rapid: у «бюджетников» обнаружили неполадки в модуле вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.