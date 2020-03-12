Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке

Наверняка многие водители, вернувшись на парковку, обнаруживали сколы и царапины на дверях своего автомобиля. Как правило, они возникают при ударе открывшейся настежь дверью припарковавшейся рядом машины, рассеянные пассажиры которой попросту не придержали ее. Но суть проблемы лежит глубже, чем кажется. И в том, что лакокрасочное покрытие повреждено, виноват сам водитель и та самая система складывания зеркал.

Дело в том, что когда боковые зеркала заднего вида сложены, другие водители, сами того не подозревая, паркуют свои автомобили плотнее — в этом случае они ориентируются по кузову, а не по торчащим из него зеркалам. В результате расстояние между двумя машинами может сократиться на 10—20 сантиметров. И этого более чем достаточно для того, чтобы двери в распахнутом состоянии одного из них достали до зарытых дверей другого.

При этом, как правило, если виновник заметил, что повредил чужой автомобиль, то он предпочитает переставить свою машину подальше от этого места. И если в округе нет камер, которые помогли бы пострадавшему в этой ситуации найти виновника и источник вмятин и сколов на кузове его автомобиля, то он остается наедине с проблемой — тратит свои нервы, время и, что главное, деньги.