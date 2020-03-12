Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке

По мнению маркетологов, функция складывания боковых зеркал заднего вида необходима при маневрах на тесных паркингах и во время стоянки автомобиля, когда есть риск, что торчащие «лопухи» может задеть и повредить какой-нибудь новоиспеченный шумахер или, что еще хуже, вандалы. Многие производители включают ее в стандартный набор базовых опций, наряду с обогревом и электрорегулировками зеркал.
Активируется она в основном автоматически — приехал, заглушил машину, вынул ключ из замка зажигания, электроника дала сигнал — и зеркала сложились, прильнув рабочей стороной к боковым стеклам. В автомобилях подешевле их точно так же можно сложить, но только вручную. И многие автомобилисты, оставляя своих «железных конец» во дворах, на паркингах супермаркетов и бизнесс-центров, пользуются этой возможностью. Вот только они не догадываются, что тем самым подвергают свой автомобиль большому риску повреждения.
Наверняка многие водители, вернувшись на парковку, обнаруживали сколы и царапины на дверях своего автомобиля. Как правило, они возникают при ударе открывшейся настежь дверью припарковавшейся рядом машины, рассеянные пассажиры которой попросту не придержали ее. Но суть проблемы лежит глубже, чем кажется. И в том, что лакокрасочное покрытие повреждено, виноват сам водитель и та самая система складывания зеркал.
Дело в том, что когда боковые зеркала заднего вида сложены, другие водители, сами того не подозревая, паркуют свои автомобили плотнее — в этом случае они ориентируются по кузову, а не по торчащим из него зеркалам. В результате расстояние между двумя машинами может сократиться на 10—20 сантиметров. И этого более чем достаточно для того, чтобы двери в распахнутом состоянии одного из них достали до зарытых дверей другого.
При этом, как правило, если виновник заметил, что повредил чужой автомобиль, то он предпочитает переставить свою машину подальше от этого места. И если в округе нет камер, которые помогли бы пострадавшему в этой ситуации найти виновника и источник вмятин и сколов на кузове его автомобиля, то он остается наедине с проблемой — тратит свои нервы, время и, что главное, деньги.