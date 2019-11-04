В Сети появился новый официальный ресурс по поиску отзываемых автомобилей

Раньше автовладельцам приходилось искать VIN-номер интересующией их машины по бесконечным спискам, размещенным на портале Росстандарта. Сейчас они сами могут внести данные в поле интерактивного поиска на сайте easy.gost.ru и определить, подпадает ли автомобиль под отзыв или нет. Функция является открытой для всех пользователей сервиса, и любой посетитель сайта может свободно ей воспользоваться.

Реестр отозванных транспортных средств, размещенный в форме набора открытых данных, по-прежнему доступен и по адресу easy.gost.ru/opendata/. Список регулярно обновляется.

Запуск ресурса стал начальным этапом проекта по информированию автовладельцев в режиме интерактивного поиска. Следующий шаг предполагает создание в 2020 году сервиса личного кабинета для производителей и поставщиков транспортных средств. Автостроители получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для подачи отчетности о ходе сервисных кампаний.