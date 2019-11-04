В Сети появился новый официальный ресурс по поиску отзываемых автомобилей

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Росстандарт запустил с 1 ноября новый ресурс поиска машин, попадающих под отзывные компании автопроизводителей, с помощью VIN-номера. Интерактивная услуга является открытой для всех пользователей, и любой посетитель сайта может свободно ею воспользоваться..

Раньше автовладельцам приходилось искать VIN-номер интересующией их машины по бесконечным спискам, размещенным на портале Росстандарта. Сейчас они сами могут внести данные в поле интерактивного поиска на сайте easy.gost.ru и определить, подпадает ли автомобиль под отзыв или нет. Функция является открытой для всех пользователей сервиса, и любой посетитель сайта может свободно ей воспользоваться.

Реестр отозванных транспортных средств, размещенный в форме набора открытых данных, по-прежнему доступен и по адресу easy.gost.ru/opendata/. Список регулярно обновляется.

Запуск ресурса стал начальным этапом проекта по информированию автовладельцев в режиме интерактивного поиска. Следующий шаг предполагает создание в 2020 году сервиса личного кабинета для производителей и поставщиков транспортных средств. Автостроители получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для подачи отчетности о ходе сервисных кампаний.

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4 ноября 2019
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