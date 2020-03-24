Для ГИБДД закупят полторы тысячи патрульных Skoda Octavia

MK
Региональные подразделения ГИБДД вскоре получат новенькие чешские седаны. В тендерных условиях не упоминается конкретная марка и модель интересующей МВД машины. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», запрос ведомств составлен так, что кроме Skoda Octavia никакая другая машина из числа представленных на российском авторынке, ему не удовлетворяет.

Центр спецназначения МВД России открыл на сайте госзакупок девять тендеров на поставку патрульных машин для ГИБДД. В общей сложности ведомство готово заплатить за 1640 машины 3,1 млрд. рублей.

Оговаривается, что 1560 транспортных средств из всей закупаемой партии должны быть четырехместными седанами. Мощность их моторов — не менее 130 л. с. Трансмиссия — исключительно автоматическая 7-ступенчатая, пишет «Коммерсант». Наиболее бюджетной машиной, удовлетворяющей этим параметрам на российском рынке сейчас является Skoda Octavia.

Формально ее кузов относится к типу лифтбэк, однако полицию подобные тонкости классификации никогда не смущали.

Octavia со 150-сильным двигателем 1,4 TSI и 7-ступенчатой DSG стоит сейчас около 1,5 млн. рублей. Таким образом, можно предположить, что на их приобретение у МВД уйдет порядка 2,3 млрд. рублей.

Кроме Octavia, для региональных подразделений МВД в ходе торгов планируется закупить около 80-ти внедорожников. С учетом того, что в прошлом году ведомство на аналогичных торгах закупало Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», можно с большой долей уверенности утверждать, что и в 2020-ом году компанию «чехам» на службе в полиции составят именно ульяновские машины.

автопродажи
24 марта 2020
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