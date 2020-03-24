Для ГИБДД закупят полторы тысячи патрульных Skoda Octavia

Центр спецназначения МВД России открыл на сайте госзакупок девять тендеров на поставку патрульных машин для ГИБДД. В общей сложности ведомство готово заплатить за 1640 машины 3,1 млрд. рублей.

Оговаривается, что 1560 транспортных средств из всей закупаемой партии должны быть четырехместными седанами. Мощность их моторов — не менее 130 л. с. Трансмиссия — исключительно автоматическая 7-ступенчатая, пишет «Коммерсант». Наиболее бюджетной машиной, удовлетворяющей этим параметрам на российском рынке сейчас является Skoda Octavia.

Формально ее кузов относится к типу лифтбэк, однако полицию подобные тонкости классификации никогда не смущали.

Octavia со 150-сильным двигателем 1,4 TSI и 7-ступенчатой DSG стоит сейчас около 1,5 млн. рублей. Таким образом, можно предположить, что на их приобретение у МВД уйдет порядка 2,3 млрд. рублей.

Кроме Octavia, для региональных подразделений МВД в ходе торгов планируется закупить около 80-ти внедорожников. С учетом того, что в прошлом году ведомство на аналогичных торгах закупало Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», можно с большой долей уверенности утверждать, что и в 2020-ом году компанию «чехам» на службе в полиции составят именно ульяновские машины.