Только не «робот»: все недостатки подержанной Toyota Corolla десятого поколения

«Короллу» десятого поколения (индекс кузова Е140) показали в 2006 году. Через четыре года, как и положено, провели плановый фейслифтинг, а в 2013-м машину заменили более свежей версией. Сейчас «вилка» цен на «десятую» «Короллу» начинается от 500 000 рублей, а за экземпляр в хорошем состоянии и богатой комплектации просят около миллиона рублей. Согласитесь, предложение заманчивое. Осталось разобраться с возможными проблемами.
Двигатель
Бензиновые моторы надежны и при своевременном обслуживании хлопот не доставляют. Тем не менее, на некоторые вещи надо обратить внимание. Скажем, у 1,6-литрового агрегата (124 л. с.) уже через 90 000 км «сдается» регулятор клапанов. Так же может выйти из строя лямбда-зонд.
На рынке можно встретить и седаны с 2-литровым наддувным дизелем (D-4D, мощностью 126 л. с.). Он, пожалуй, самый бодрый в линейке, однако не лишен недостатков. У мотора приходится часто чистить форсунки, поскольку агрегат требователен к качеству топлива. К больным местам отнесем и турбонагнетатель, не отличающийся долговечностью.
Трансмиссия
Corolla может похвастать широким списком КП. У нее есть классическая «механика», гидромеханический «автомат», вариатор и даже «робот». Последний и способен доставить массу проблем. Пинки и рывки при переключении — частое явление. Да и поломки нередки, а ремонт способен разорить. С вариатором тоже не все так просто. Если владелец «зажигал» на дороге, и не менял масло в «коробке», продукты износа быстро «убьют» узел уже к 60 000 км пробега. Поэтому, лучше предпочесть более надежный 4-ступенчатый «автомат» или 6-ступенчатую «механику».
Подвеска
Она стандартна для городского седана: спереди — МакФерсон, сзади — упругая балка. Такая схема очень надежна и не доставляет хлопот до 100 000 км пробега. Внимания могут потребовать лишь втулки стабилизатора, которые потребуют замены через 75 000 км. Что тоже очень неплохо.
Покупать или нет
Подержанная Corolla стоит того, чтобы стать ее очередным владельцем. Ходовая часть машины просто неубиваемая, запчастей и кузовных деталей в достатке, да и с обслуживанием проблем нет. Что касается силового агрегата, то обратите внимание на классический вариант — бензиновый мотор объемом 1,6 литра, спаренный с «автоматом» или «механикой».