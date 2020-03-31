Только не «робот»: все недостатки подержанной Toyota Corolla десятого поколения

«Короллу» десятого поколения (индекс кузова Е140) показали в 2006 году. Через четыре года, как и положено, провели плановый фейслифтинг, а в 2013-м машину заменили более свежей версией. Сейчас «вилка» цен на «десятую» «Короллу» начинается от 500 000 рублей, а за экземпляр в хорошем состоянии и богатой комплектации просят около миллиона рублей. Согласитесь, предложение заманчивое. Осталось разобраться с возможными проблемами.

Двигатель

Бензиновые моторы надежны и при своевременном обслуживании хлопот не доставляют. Тем не менее, на некоторые вещи надо обратить внимание. Скажем, у 1,6-литрового агрегата (124 л. с.) уже через 90 000 км «сдается» регулятор клапанов. Так же может выйти из строя лямбда-зонд.

На рынке можно встретить и седаны с 2-литровым наддувным дизелем (D-4D, мощностью 126 л. с.). Он, пожалуй, самый бодрый в линейке, однако не лишен недостатков. У мотора приходится часто чистить форсунки, поскольку агрегат требователен к качеству топлива. К больным местам отнесем и турбонагнетатель, не отличающийся долговечностью.