Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

Полусинтетика и синтетика более долговечны. Поэтому многие автопроизводители рекомендуют менять такие масла через 15 000 км. Исключение — Toyota с традиционным десятитысячным интервалом. Этому есть объяснение. В компании существует своя классификация дорог, согласно которой условия на российских трассах очень тяжелые. Отсюда и подобная рекомендация. И судя по тому, что моторы Toyota считаются одними из самых надежных, она не лишена смысла,

Однако главная опасность, при которой масло может потерять свои защитные и смазывающие способности — это объемный перегрев. Он происходит не только из-за традиционного перегрева мотора. Процесс может начаться, если машина регулярно и подолгу толкается в пробках. Добавим к этому жару, неисправную или забитую грязью систему охлаждения и получим печальный результат. Масло начнет постепенно густеть, превращаясь в черную жижу. И если вы эксплуатируете автомобиль часто, подолгу толкаясь в заторах, считайте интервал замены не в километрах, а в моточасах. Ведь в пробках двигатель большую часть времени работает на холостых оборотах, что тоже влияет на его ресурс. При этом нагрузки на агрегат повышенные, ведь он не охлаждается должным образом.

В случае, если мотор вашей машины малообъемный, при этом нагруженный, масло тоже надо менять чаще. Посмотрите на размер его картера: у малообъемников он просто крошечный. Следовательно, масло в таком агрегате работает на износ, поэтому хорошо бы сократить интервал замены.

Конструкция агрегата тоже играет важную роль в «живучести» масла. Поднимите свой автомобиль на подъемник и осмотрите. Если возле поддона картера проходит раскаленная выпускная труба, при этом никакого защитного экрана нет, то масло в поддоне просто варится. Так что сократите интервал замены до 8 000—10 000 км. И мотор скажет вам спасибо.