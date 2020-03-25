Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

Любое масло, будь то минеральное, полусинтетическое или синтетическое, состоит из так называемой основы и присадок. Со временем все масла теряют свои свойства, причем это может произойти раньше прописанных в инструкции по эксплуатации авто 15 000 км в силу различных причин.
Для начала возьмем минеральную смазку, как самую дешевую. В его составе есть загущающие присадки, стабилизирующие вязкостные свойства той самой основы (ее еще называют базовым минеральным маслом). В результате больших нагрузок или высоких температур, присадки срабатываются и масло перестает справляться со своими функциями. Оно уже не способно очищать двигатель и более того — присадки начинают оставлять на деталях цилиндро-поршневой группы отложения. Что не прибавляет долговечности мотору, а если запустить процесс, то двигатель забьется нагаром и грязью и выйдет из строя.
Минералку обычно заливают в моторы старых машин, которым положен интервал замены раз в 10 000 км, но мы рекомендуем сократить его до 5000—6000 км пробега. Так вы гарантировано убережете агрегат от поломок.
Полусинтетика и синтетика более долговечны. Поэтому многие автопроизводители рекомендуют менять такие масла через 15 000 км. Исключение — Toyota с традиционным десятитысячным интервалом. Этому есть объяснение. В компании существует своя классификация дорог, согласно которой условия на российских трассах очень тяжелые. Отсюда и подобная рекомендация. И судя по тому, что моторы Toyota считаются одними из самых надежных, она не лишена смысла,
Однако главная опасность, при которой масло может потерять свои защитные и смазывающие способности — это объемный перегрев. Он происходит не только из-за традиционного перегрева мотора. Процесс может начаться, если машина регулярно и подолгу толкается в пробках. Добавим к этому жару, неисправную или забитую грязью систему охлаждения и получим печальный результат. Масло начнет постепенно густеть, превращаясь в черную жижу. И если вы эксплуатируете автомобиль часто, подолгу толкаясь в заторах, считайте интервал замены не в километрах, а в моточасах. Ведь в пробках двигатель большую часть времени работает на холостых оборотах, что тоже влияет на его ресурс. При этом нагрузки на агрегат повышенные, ведь он не охлаждается должным образом.
В случае, если мотор вашей машины малообъемный, при этом нагруженный, масло тоже надо менять чаще. Посмотрите на размер его картера: у малообъемников он просто крошечный. Следовательно, масло в таком агрегате работает на износ, поэтому хорошо бы сократить интервал замены.
Конструкция агрегата тоже играет важную роль в «живучести» масла. Поднимите свой автомобиль на подъемник и осмотрите. Если возле поддона картера проходит раскаленная выпускная труба, при этом никакого защитного экрана нет, то масло в поддоне просто варится. Так что сократите интервал замены до 8 000—10 000 км. И мотор скажет вам спасибо.