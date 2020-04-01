Японцы неожиданно решили выпустить Mitsubishi Pajero нового поколения

Портал AutoHome, ссылаясь на собственные источники, сообщает о подготовке непобедимого внедорожника Mitsubishi Pajero Sport к смене поколений. По данным издания, модель в пятой генерации приедет на рынок уже в следующем году.

Если верить распространенной информации, речь идет об автомобиле, созданном по мотивам прототипа Mitsubishi GC-PHEV, представленного несколько лет назад.

В движение полноприводный внедорожник будет приводиться гибридной силовой установкой на основе 2,4-литрового атмосферника, известного нам по кроссоверу Outlander PHEV.

В тандеме с ним трудится пара электродвижков суммарной мощностью 177 сил, что в совокупности даст «Паджерику» около 300 л. с. Разумеется, для разных рынков спецификации будут рассматриваться отдельно. Если, конечно, будут.

Дело в том, что в российском представительстве Mitsubishi информацию о выпуске нового Pajero не подтверждают. Впрочем, и не опровергают.

Как бы то ни было, на наш взгляд, новинка в следующем году свет не увидит. Вряд ли в условиях межпланетной стагнации, вызванной эпидемией коронавируса, японцы смогут столь быстро реализовать намеченные планы.