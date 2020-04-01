Все слабые места подержанного Chevrolet Cruze

Сейчас машину в более-менее приличном состоянии можно купить за 350 000 рублей, а хетчбеки или седаны в богатой комплектации продают за 500 000 рублей. Однако мы уверены, что покупателей привлекает не только цена, а еще и неплохая управляемость, плавность хода и недорогое обслуживание. Так чего же ждать потенциальному покупателю Cruze?

Кузов

Лакокрасочное покрытие не самое стойкое. Уже после 30 000– 40 000 км пробега появляются сколы. Что уж говорить про машины, на чьих одометрах за 100 000 км, а таких сейчас на рынке большинство.

Металл капота тонкий, потому достаточно попадания маленького камня, что осталась небольшая вмятина. А вот ржавчина — явление редкое, ведь кузов оцинкован. Так что рыжих пятен в местах сколов можно не бояться.

Двигатели

На Cruze ставили бензиновые двигатели семейства Ecotec. Они также хорошо известны владельцам Opel. 1,6-литровый мотор в 109 л. с. (F16D3) страдает течью клапанной крышки и, к сожалению, этот недуг неизлечим. Кроме того, надо смотреть за состоянием ремня ГРМ, который предписано менять через 60 000 км.

Более распространенный двигатель объемом 1.8 л (F18D4) и мощностью 140 л. с. имеет высокий запас прочности. Но и здесь нужно обратить внимание на термостат и систему регулировки фаз газораспределения. Последняя чувствительна к состоянию системы смазки и уровню масла.