Все слабые места подержанного Chevrolet Cruze

Сейчас машину в более-менее приличном состоянии можно купить за 350 000 рублей, а хетчбеки или седаны в богатой комплектации продают за 500 000 рублей. Однако мы уверены, что покупателей привлекает не только цена, а еще и неплохая управляемость, плавность хода и недорогое обслуживание. Так чего же ждать потенциальному покупателю Cruze?
Кузов
Лакокрасочное покрытие не самое стойкое. Уже после 30 000– 40 000 км пробега появляются сколы. Что уж говорить про машины, на чьих одометрах за 100 000 км, а таких сейчас на рынке большинство.
Металл капота тонкий, потому достаточно попадания маленького камня, что осталась небольшая вмятина. А вот ржавчина — явление редкое, ведь кузов оцинкован. Так что рыжих пятен в местах сколов можно не бояться.
Двигатели
На Cruze ставили бензиновые двигатели семейства Ecotec. Они также хорошо известны владельцам Opel. 1,6-литровый мотор в 109 л. с. (F16D3) страдает течью клапанной крышки и, к сожалению, этот недуг неизлечим. Кроме того, надо смотреть за состоянием ремня ГРМ, который предписано менять через 60 000 км.
Более распространенный двигатель объемом 1.8 л (F18D4) и мощностью 140 л. с. имеет высокий запас прочности. Но и здесь нужно обратить внимание на термостат и систему регулировки фаз газораспределения. Последняя чувствительна к состоянию системы смазки и уровню масла.
Коробка передач
Механическая 5-ступенчатая коробка передач очень надежна. Единственный недостаток в ней — сальники приводов, которые могут потребовать замены после 150 000 км.
Шестиступенчатый «автомат» имеет традиционные слабые места: к 100 000 км пробега потребуют замены соленоиды и стопорное кольцо тормозного барабана, которое к этому пробегу может попросту развалиться, что повлечет замену еще и планетарных шестерен.
Подвеска
Тормозные диски «ходят» по 30 000 км., а задние и того меньше. Часто стучат тормозные суппорты. К сожалению, это не лечится, так что придется смириться. Уменьшить стук поможет регулярная чистка и смазка направляющих «пальцев».
Покупаем или нет
Мы бы рекомендовали подержанный Cruze к покупке. Только выбирайте вариант с атмосферным 1,8-литровым мотором и «механикой». Эта агрегатная связка самая надежная.