Как автодилеры России работают в нерабочую неделю

Для начала мы позвонили в крупную компанию «Авилон», в портфеле которой 27 автомобильных брендов — от бюджетных до премиальных. По телефону нас заверили, что все дилерские центры компании не работают, соблюдая президентские каникулы. Что касается возобновления деятельности после 5 апреля, то пока точной информации нет. Предложили звонить ближе к этой дате.
Примерно тот же ответ мы получили в компании «АвтоГермес», официального дилера таких марок, как LADA и KIA. Дилер УАЗа, компания «Техником» так же не работает.
Закрыт для свободного посещения и еще один крупный центр автопродаж — АТЦ «Москва». Автосалоны работают лишь на выдачу ранее купленных машин, да и то — по предварительно записи. Техцентры выдают лишь те автомобили, которые владельцы сдали в ремонт ранее.
Впрочем, у автодилеров и без эпидемии дела в последнее время шли не очень хорошо. После того, как доллар в России закрепился на отметке 80 рублей, россияне не спешат в автосалоны. Об этом свидетельствует, в частности, исследование портала «Дром», согласно которому после скачка курса 46% россиян отложили покупку автомобиля. Правда, 16% соотечественников готовы были поддержать автопродаж, решив обновить свой автопарк до очередного роста цен. Но, увы, подоспел коронавирус…
И, судя по всему, пауза продолжится и после 5-го марта — как минимум еще на неделю. И если сегодня это у дилеров есть необходимый запас машин на складах, которые произведены или импортированы еще по старому курсу и за которые уже уплачен утилизационный сбор, то ближе к маю ситуация поменяется: длительный вынужденный простой вынудит и производителей, и дилеров поднять цену и на складские авто.
Причем подорожание случится как в сегменте новых машин, так и подержанных. Скажем, аналитики «Дрома» прогнозируют, что б/у автомобили подорожают даже раньше. Уже в апреле рост цен составит 5—7%.