Как автодилеры России работают в нерабочую неделю

Для начала мы позвонили в крупную компанию «Авилон», в портфеле которой 27 автомобильных брендов — от бюджетных до премиальных. По телефону нас заверили, что все дилерские центры компании не работают, соблюдая президентские каникулы. Что касается возобновления деятельности после 5 апреля, то пока точной информации нет. Предложили звонить ближе к этой дате.

Примерно тот же ответ мы получили в компании «АвтоГермес», официального дилера таких марок, как LADA и KIA. Дилер УАЗа, компания «Техником» так же не работает.

Закрыт для свободного посещения и еще один крупный центр автопродаж — АТЦ «Москва». Автосалоны работают лишь на выдачу ранее купленных машин, да и то — по предварительно записи. Техцентры выдают лишь те автомобили, которые владельцы сдали в ремонт ранее.