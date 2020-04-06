Genesis анонсировал появление универсала и еще одного кроссовера

В видеоролике, посвященном Genesis G80 третьего поколения, промелькнуло несколько кадров с целым рядом загадочных моделей. Практически все они выполнены в одном стиле с ранее представленным кроссовером GV80, и отличаются двойными полосками дневных ходовых огней.

На тизере выстроились шесть автомобилей. В первом узнается вышеупомянутый Genesis GV80, представленный в середине января. Можно предположить, что рядом с ним разместился паркетник поменьше — ожидаемый GV70. Авто, чья премьера намечена на второй квартал 2020 года, построят на одной «тележке» с «четырехдверкой» G70.