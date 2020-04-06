Genesis анонсировал появление универсала и еще одного кроссовера

В видеоролике, посвященном Genesis G80 третьего поколения, промелькнуло несколько кадров с целым рядом загадочных моделей. Практически все они выполнены в одном стиле с ранее представленным кроссовером GV80, и отличаются двойными полосками дневных ходовых огней.
На тизере выстроились шесть автомобилей. В первом узнается вышеупомянутый Genesis GV80, представленный в середине января. Можно предположить, что рядом с ним разместился паркетник поменьше — ожидаемый GV70. Авто, чья премьера намечена на второй квартал 2020 года, построят на одной «тележке» с «четырехдверкой» G70.
Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новейший компактный кроссовер уже вывели на дорожные испытания. Причем корейские СМИ утверждают, что у бренда будет еще один паркетник — третий и самый большой в линейке спредполагаемым названием GV90.
По центру изображения расположился новый G80, а за ним — грядущий G70 в кузове универсал. Скорее всего, его покажут публике в 2021 году.
Кроме того, поклонников марки ждут спорткупе Essentia и хетчбэк, созданный на основе концепта Mint.