Как своими силами реанимировать потускневшие блок-фары

Чаще всего фары «умирают» по трем причинам: перегорела лампочка, «скис» предохранитель или от физического контакта. Попадания в ДТП, простыми словами. Но со временем, даже если менять лампочки и успешно избегать аварий, осветительные приборы все-равно начинают «хандрить»: светят тускло, дорогу освещают плохо и уже не справляются со своими прямыми обязанностями. Конструктивный износ? Есть несколько проверенных средств, которые могут если не предотвратить, то значительно отсрочить старение прибора.
Во-первых, фары, как это ни странно, нужно регулярно промывать и не только с «парадной» стороны. Но начать стоит именно с «фасада»: со временем на пластике скапливается огромное количество грязи, налета и прочих «следов эксплуатации», которые снижают светопропускаемость элемента. Убрать их моющим средством не выйдет: нужна либо специальная «химия», либо мелкий абразив. И если рука уже потянулась за шкуркой — все мы видели, как с подержанных фонарей снимают верхний слой пластика, и они начинают светить ярким светом — то не забудьте о простом правиле. Шкурить фары надо «на мокрую»: намочить следует не только сам прибор, но и абразивный материал.
Следом необходимо прибраться в подкапотной части: промыть не только пластик, но и соединения, убрав окислы и грязь. Именно они виноваты в недостаточном электроснабжении, недополученной лампочкой энергии. Как только контакты засияют — улучшится и свет фары.
Разобравшись с внешними проблемами, переходим к внутренним: фара — это полость, которая со временем собирает влагу. Вода найдет щель, да и от конденсата никто действенной защиты пока не нашел. На первых порах H2O просто создает пленку и туман, а потом принимается за уничтожение того самого отражателя, от состояния которого напрямую зависит качество и количество головного света. Чем раньше водитель эту проблему осознает — тем больше у него шансов справиться с задачей малой кровью.
И тут специалисты советуют сконструировать из мелкой сетки и силикагеля влагопоглотители, которые нужно заложить в скрытые полости блок-фары. Во-вторых, осмотреть и обработать внутренние контакты. Проделав все эти операции, можно восстановить головной свет фактически до «заводского» состояния.
Ну и напоследок. Не стесняйтесь проверять проводку! Простой мультиметр, стоимость которого не превышает тысячи рублей, позволит узнать о скором выходе из строя электрических элементов автомобиля и даже найти источник всех зол. «Прозванивая» раз в квартал самые «нагруженные» узлы — в том числе фары — можно предотвратить многие дорогостоящие проблемы и не столкнуться однажды утром с автомобилем, который уже «не может и не хочет». Это не сложно и не дорого.