Как своими силами реанимировать потускневшие блок-фары

Чаще всего фары «умирают» по трем причинам: перегорела лампочка, «скис» предохранитель или от физического контакта. Попадания в ДТП, простыми словами. Но со временем, даже если менять лампочки и успешно избегать аварий, осветительные приборы все-равно начинают «хандрить»: светят тускло, дорогу освещают плохо и уже не справляются со своими прямыми обязанностями. Конструктивный износ? Есть несколько проверенных средств, которые могут если не предотвратить, то значительно отсрочить старение прибора.

Во-первых, фары, как это ни странно, нужно регулярно промывать и не только с «парадной» стороны. Но начать стоит именно с «фасада»: со временем на пластике скапливается огромное количество грязи, налета и прочих «следов эксплуатации», которые снижают светопропускаемость элемента. Убрать их моющим средством не выйдет: нужна либо специальная «химия», либо мелкий абразив. И если рука уже потянулась за шкуркой — все мы видели, как с подержанных фонарей снимают верхний слой пластика, и они начинают светить ярким светом — то не забудьте о простом правиле. Шкурить фары надо «на мокрую»: намочить следует не только сам прибор, но и абразивный материал.

Следом необходимо прибраться в подкапотной части: промыть не только пластик, но и соединения, убрав окислы и грязь. Именно они виноваты в недостаточном электроснабжении, недополученной лампочкой энергии. Как только контакты засияют — улучшится и свет фары.