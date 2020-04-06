Как в разгар пандемии коронавируса максимально безопасно купить автомобиль онлайн

Покупка автомобилей онлайн в конечном итоге плотно войдет в нашу с вами жизнь. Пока, конечно, этому инструменту готовы доверять не все клиенты автосалонов и производителей, самостоятельно ведущих продажу. И тем не менее, приобретение машины через Сеть в будущем будет таким же обычным процессом, как покупка в «глобальной паутине» одежды, продуктов питания и бытовой техники. И коронавирус лишь подстегнет автопроизводителей и дилеров к организации онлайн-шоурумов.

Но как быть с документооборотом? Ведь чтобы получить автомобиль, нужно будет все равно подписать кучу бумажек, прежде чем его сгрузят вам (если, конечно, оплачена доставка до дома) на стоянку у подъезда. А это подразумевает общение, как минимум, с тем, кто доставляет машину клиенту. Да и не все автосалоны готовы предоставить услугу доставки. Что, в свою очередь, предполагает визит клиента к дилеру.

Вот, к примеру, компания «Рольф» пока только резервирует автомобиль онлайн, отодвигая ее выдачу до лучших времен. Иными словами, ехать в автосалон и общаться с менеджерами все равно придется. Впрочем, компания прорабатывает возможность максимальной цифровизации процесса, а также «бесконтактной» доставки и выдачи автомобиля. Но пока — именно прорабатывает.