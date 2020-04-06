Как в разгар пандемии коронавируса максимально безопасно купить автомобиль онлайн

Покупка автомобилей онлайн в конечном итоге плотно войдет в нашу с вами жизнь. Пока, конечно, этому инструменту готовы доверять не все клиенты автосалонов и производителей, самостоятельно ведущих продажу. И тем не менее, приобретение машины через Сеть в будущем будет таким же обычным процессом, как покупка в «глобальной паутине» одежды, продуктов питания и бытовой техники. И коронавирус лишь подстегнет автопроизводителей и дилеров к организации онлайн-шоурумов.
Но как быть с документооборотом? Ведь чтобы получить автомобиль, нужно будет все равно подписать кучу бумажек, прежде чем его сгрузят вам (если, конечно, оплачена доставка до дома) на стоянку у подъезда. А это подразумевает общение, как минимум, с тем, кто доставляет машину клиенту. Да и не все автосалоны готовы предоставить услугу доставки. Что, в свою очередь, предполагает визит клиента к дилеру.
Вот, к примеру, компания «Рольф» пока только резервирует автомобиль онлайн, отодвигая ее выдачу до лучших времен. Иными словами, ехать в автосалон и общаться с менеджерами все равно придется. Впрочем, компания прорабатывает возможность максимальной цифровизации процесса, а также «бесконтактной» доставки и выдачи автомобиля. Но пока — именно прорабатывает.
Над усовершенствованием процесса онлайн продаж автомобилей в нынешних реалиях работают и в компании Hyundai. Сравнительно недавно корейский автопроизводитель анонсировал возможность покупки машин через интернет. На сайте можно выбрать авто, забронировать и зафиксировать цену,. Но потом — опять же ехать в автосалон для внесения полной суммы. С учетом новых вводных, продиктованных вирусом, очередную свежую схему интернет-продаж в Hyundai будут дорабатывать.
А вот дилер «Автодом» уже готов все совершить дистанционно, и после оплаты по безналичному расчету обещает дезинфицировать автомобиль на мойке и доставить его к подъезду. Впрочем, здесь снова не исключается контакт между клиентом и менеджером по продажам, потому как документы подписывать все равно придется, а менеджер, ведущий сделку, приезжает к клиенту вместе с автомобилем.
Не исключает контактов между людьми и обращение в конторы по подбору и покупке автомобиля, которые берут на себя все заботы, связанные с выбором и ведением сделки.
– Да, мы полностью ведем сделку и можем доставить автомобиль клиенту. Однако для работы нам потребуется нотариальная доверенность. В противном случае ни один автосалон не станет с нами работать, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в компании Carconcierge.
Таким образом, полностью исключить контакт между менеджерами салонов и клиентами пока не представляется возможным. Но и то, что уже сделано и еще будет предложено клиентам автопроизводителями и дилерами, вполне позволяет держать ситуацию с распространением вируса под контролем.
Никто не запрещает гражданам держаться на расстоянии от менеджера, доставившего машину и документы, и находиться во время приема и подписания документов в маске и резиновых перчатках. А после всех процедур — провести самостоятельную дезинфекцию и себя, и автомобиля.