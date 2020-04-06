Как себя вести, если патруль ГИБДД остановил за нарушение режима самоизоляции

Любопытная ситуация: режим самоизоляции вроде бы и введен, но никакого запрета передвигаться на автомобиле по Москве, а также въезжать в город и выезжать за его пределы до сих пор нет. Зато есть ответственность за нарушение несуществующего табу. Штраф, напомним, согласно свежеиспеченной статье 3.18.1 КоАП Москвы составляет 5000 рублей. Причем транспортное средство по мановению полосатой палочки отправится на спецстоянку, где вам придется отдать, как минимум, еще столько же. Правда, до нее сначала тоже нужно будет добраться — пешеходам, наплевавшим на самоизоляцию, грозит штраф в размере 4000 рублей.

Но хватит иронии: на самом деле привлечь водителя к ответственности за то, что он куда-то едет блюстителям правопорядка достаточно сложно. Во-первых, шофер указом столичного мэра имеет полное право спокойно и беспрепятственно добираться до аптеки или в продуктовый магазин. Во-вторых, даже совсем не обязательно до ближайших. Мало того, что у дома в минимаркете банально может не оказаться необходимых продуктов, которые уже скупили перепуганные соседи, так еще и очереди в районном медпункте или магазине создают для людей потенциальную угрозу заражения. К тому же, законодательством никак не определено «ближайшее расстояние» до аптечных киосков и гастрономов.