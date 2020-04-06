Как ГИБДД реагирует на ДТП в режиме самоизоляции

Впрочем, заскучать я так и не успел: только занялся фотографированием на память наших авто, а тут уже и экипаж ГИБДД подъехал. Такое впечатление, что менее чем через 10 минут после вызова.

То ли у придорожных полицейских сейчас особо работы нет из-за малого количества машин на дорогах (трафик упал почти на 80%), то ли потому, что дело происходило на крупной трассе (пока мы «куковали» мимо успели проскочить аж два членовоза — каждый в сопровождении машин ДПС с включенной «светомузыкой»). Как бы то ни было, но общение инспектора, упакованные в медицинские маски и одноразовые перчатки, начали с фраз: «Почему не по европротоколу оформляетесь?» и «Что ж вам дома не сидится?».

Ответы они получили не менее стандартные: «Машина застрахована по КАСКО, возможны скрытые повреждения» и «А вам самим почему дома не сидится?». На этом взаимные «предварительные ласки» сами собой завершились и экипаж без лишних слов приступил к оформлению происшествия. Еще через 10 минут мы все вместе отъехали на ближайший подходящий «островок безопасности», где потратили еще минут десять на заполнения пояснений участников ДТП.

И все! От набора экстренного номера 112 и до момента, когда я поехал по свои делам с копией протокола на руках, прошло не более 35 минут. И при этом никто мне не пытался мотать нервы по поводу куда и зачем я еду, когда на дворе свирепствует самоизоляция. Все быстро, четко, корректно.

Черт побери! Я, кажется, начинаю любить этот коронавирус!