Сотни автомобилей Audi признаны в России небезопасными для жизни

Фото: АвтоВзгляд
Премиальная немецкая марка вынуждена объявить об отзывной кампании, связанной с риском возгорания автомобилей. Как выяснилось, топливный бак при аварии может треснуть, потеряв герметичность, а это в свою очередь грозит воспламенением.

Сервисная акция затрагивает спорткупе Audi TT, проданные на нашем рынке в период с 2015-го по 2019 год. Речь идет о 833 автомобилях, имеющих шанс загореться в ходе ДТП.

Владельцев пресловутых «зажигалок» оповестят о необходимости заехать в сервисный центр, однако пока нет понимания, когда это можно будет сделать. Напомним, что из-за введенных Путиным «антикоронавирусных» выходных, дилеры не работают.

Кстати, удостовериться в том, что автомобиль не нуждается в осмотре и принятии соответствующих мер по устранению проблемы, можно на официальном сайте Росстандарта.

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7 апреля 2020
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