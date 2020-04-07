Сотни автомобилей Audi признаны в России небезопасными для жизни

Сервисная акция затрагивает спорткупе Audi TT, проданные на нашем рынке в период с 2015-го по 2019 год. Речь идет о 833 автомобилях, имеющих шанс загореться в ходе ДТП.

Владельцев пресловутых «зажигалок» оповестят о необходимости заехать в сервисный центр, однако пока нет понимания, когда это можно будет сделать. Напомним, что из-за введенных Путиным «антикоронавирусных» выходных, дилеры не работают.

Кстати, удостовериться в том, что автомобиль не нуждается в осмотре и принятии соответствующих мер по устранению проблемы, можно на официальном сайте Росстандарта.