Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

По некоторым сведениям, новейшая «копейка» должна родиться лимитированным тиражом и с иными заводским обозначением, а собирать ее будет одна из дочерних компаний АО «АВТОВАЗ».
По другой версии, речь идет о проекте «Копейка-2», созданном в результате коллаборации независимых инвесторов и тюнинг-ателье. Волшебные источники в социальных сетях утверждают, что знаменитой «классике» изменят с передним приводом, а погонять машину будет движок объемом 1,8 литра.
Без преувеличения имиджевый автомобиль, лишь внешне схожий с оригинальным ВАЗ-2101, нашпигуют целой кучей «крутых» современных опций. А заодно и не менее «крутой» наклеят ценник. Если, конечно, все это не очередные, блуждающие по интернетам байки. Во всяком случае, АВТОВАЗ их официально не подтверждает.
— Эти слухи периодически появляются, однако подобного автомобиля в нашем продуктовом плане нет, — опроверг порталу «АвтоВзгляд» сведения о новой «копейке» PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский.
Похоже, многообещающей задумке действительно не суждено обернуться реальным проектом. По крайней мере, силами Волжского автозавода. А жаль, ведь самый массовый советский автомобиль в своем новом амплуа мог бы оказаться крайне интересным и востребованным. Впрочем, права воплощать эту идею в жизнь у частных авантюристов никто не отбирал.