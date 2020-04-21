Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

По некоторым сведениям, новейшая «копейка» должна родиться лимитированным тиражом и с иными заводским обозначением, а собирать ее будет одна из дочерних компаний АО «АВТОВАЗ».

По другой версии, речь идет о проекте «Копейка-2», созданном в результате коллаборации независимых инвесторов и тюнинг-ателье. Волшебные источники в социальных сетях утверждают, что знаменитой «классике» изменят с передним приводом, а погонять машину будет движок объемом 1,8 литра.