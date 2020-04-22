Правительство РФ отказалось поддерживать российские заводы Haval и Mercedes-Benz

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В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Минпромторг расширил список предприятий, которым присвоен статус системообразующих, в том числе и в автомобильной отрасли. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», господдержку обещали не всем работающим в стране автозаводам.

В перечень системообразующих предприятий вошли АВТОВАЗ, «Автомобильный завод Урал», ГАЗ, КамАЗ, «Рено Россия», «Фольксваген груп Рус», «ПСМА Рус», заводы «Соллерс» в разных регионах, питерские Hyundai, Nissan и Toyota, а также калининградский «Автотор», где собирают модели Hyundai, KIA и BMW.

Все эти сборочные площадки отвечают двум обязательным требованиям: годовая выручка — не менее 20 миллиардов рублей, а штат сотрудников — свыше 1000 человек.

Таким образом, на господдержку не смогут рассчитывать два завода, запущенных в прошлом году. Это площадки китайского бренда Haval в Тульской области и «Мерседес-Бенц Московия» в Есипово, который открыли в апреле 2019 года.

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22 апреля 2020
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