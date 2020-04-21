Почему не стоит бояться покупать автомобиль после пожара

Скажем сразу: мы не будем рассматривать автомобили, которые побывали в серьезных пожарах и от которых остался лишь обгоревший кузов. Наша цель — разобраться, можно ли приобрести пострадавший от огня автомобиль, с целью его последующего восстановления и эксплуатации.
Самыми выгодными с точки зрения покупки видятся те машины, что загорелись не сами, а пострадали от постороннего огня. Скажем, из-за соседнего автомобиля, полыхнувшего на парковке по причине короткого замыкания, или из-за костра, который развели дети-проказники где-нибудь на пикнике, а потом огонь вышел из под контроля.
У таких экземпляров повреждения минимальны. К примеру, могут оплавиться пластиковые детали бампера, светотехника, корпуса зеркал бокового обзора, повреждена краска на отдельных кузовных элементах. При этом, силовой агрегат автомобиля остался цел, проводка не повреждена, да и силовая структура кузова не нарушена. Тут можно обойтись лишь кузовным ремонтом.
Относительно несложно восстанавливать и те машины, возгорание у которых произошло в багажнике. В этом случае, двигатель и салон также остаются нетронутыми огнем. Ну а с багажником нужно повозиться. Прежде всего, необходимо заменить все кузовные детали, ведь просто перекрасить их не получится. От перегрева «кузовнина» теряет форму и прочность, выгорает антикоррозийное покрытие и все герметики. А если обгоревшая машина еще несколько месяцев постоит где-нибудь в отстойнике, свою роль сыграет коррозия. Иногда такие панели кузова можно протыкать пальцами.
Еще сложнее восстанавливать экземпляры, у которых пострадал салон. Тут стоимость ремонта зависит от тяжести повреждений. Если, скажем, пострадала приборная панель, то вместе с ней придется заменить подушки безопасности, электрику и проводку. Плюс потратите уйму времени на поиск мелочевки, вроде пластиковых пистонов, саморезов и кронштейнов. А время — это деньги.
Ну а те машины, где произошло возгорание под капотом, мы покупать под восстановление и вовсе не рекомендуем. Во-первых, придется поменять весь силовой агрегат, а это влетит в копеечку. Добавим сюда кузовные элементы, подрамник, детали подвески. Помните: те же рама или подрамник переносят нагрев лучше кузовных деталей, но у них возможны нарушение геометрии. А это в любом случае тянет на замену. Такой ремонт может и разорить.