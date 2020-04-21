Почему не стоит бояться покупать автомобиль после пожара

Скажем сразу: мы не будем рассматривать автомобили, которые побывали в серьезных пожарах и от которых остался лишь обгоревший кузов. Наша цель — разобраться, можно ли приобрести пострадавший от огня автомобиль, с целью его последующего восстановления и эксплуатации.

Самыми выгодными с точки зрения покупки видятся те машины, что загорелись не сами, а пострадали от постороннего огня. Скажем, из-за соседнего автомобиля, полыхнувшего на парковке по причине короткого замыкания, или из-за костра, который развели дети-проказники где-нибудь на пикнике, а потом огонь вышел из под контроля.

У таких экземпляров повреждения минимальны. К примеру, могут оплавиться пластиковые детали бампера, светотехника, корпуса зеркал бокового обзора, повреждена краска на отдельных кузовных элементах. При этом, силовой агрегат автомобиля остался цел, проводка не повреждена, да и силовая структура кузова не нарушена. Тут можно обойтись лишь кузовным ремонтом.