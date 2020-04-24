Какие неприятности таит в себе подержанный седан BMW 5-й серии

Подержанный немецкий премиум всегда манил покупателей. Особенно, доступный. Скажем, такой как BMW 5-й серии в кузове с индексом Е60. Однако прежде, чем облизываться на привлекательный ценник и слушать рассказы продавцов, что машина не бита и не крашена, стоит знать все слабые места. Иначе можно горько пожалеть о потраченных деньгах и стать владельцем премиального металлолома.

Кузов и электрооборудование

Лакокрасочное покрытие «немца» стойко переносит дорожный пескоструй и реагенты, так что следы ржавчины на кузове скажут о кустарном кузовном ремонте после аварии. Материалы отделки салона также весьма долговечны. Если же на коже руля и кресел видны сильные потертости, от покупки такого седана лучше отказаться. Скорее всего пробег у машины сильно скручен.

При осмотре выясните у продавца, менялся ли плюсовой провод. У машин первых лет выпуска из-за плохой изоляции провод замыкало на массу. Иногда это приводило к пожару.

Двигатель

Под капотом «пятерок» первых лет выпуска работали бензиновые моторы серии M54 объемом 2,2 л, 2,5 или 3 литра. Это довольно надежные агрегаты. Основное слабое место у них — клапан системы вентиляции картерных газов. Тянуть с заменой не стоит, ведь иначе начнет выдавливать сальники из-за повышенного давления, а там и до серьезного ремонта недалеко.

Самой популярной «пятеркой» с «дизелем» стала версия 530d, под чьим капотом работал 3-литровый рядный шестицилиндровый мотор. Двигатель серии М57 — ресурсный, но определенные проблемы с ним есть. Так, например, у некоторых экземпляров растрескивался стальной выпускной коллектор. Ну а турбонагнетатели требуют замены после 250 000 километров пробега.