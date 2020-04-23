Цифровые пропуска на машины потребуются водителям всей России

В первую очередь к федеральной платформе подключат семь регионов ЦФО — Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. А со следующей недели планируется начать внедрение федерального «пропускного решения» в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
За введение цифровых пропусков по всей России ранее высказался мэр Москвы Сергей Собянин.
— Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие к столице регионы, но и на другие с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее, — цитирует Собянина РИА «Новости».
Напомним, что в первый день введения цифровых пропусков в Москве, на въездах в город и на входах в метро образовались гигантские очереди. Очень надеемся, что в других крупных мегаполисах такого не повторится, ведь контроль, организованный подобным образом, может привести к неконтролируемому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекции по всей стране.
Еще одной проблемой может обернуться воровство личных данных граждан в Сети. Например, в прошлом году издание C. News сообщило о масштабной утечке информации о клиентах «Госуслуг». И подобный случай — не единственный. Скажем, в начале октября прошлого года Ашот Оганесян, основатель компании DeviceLock, занимающейся вопросами информационной безопасности, обнаружил в интернете данные о 60 миллионах клиентах Сбербанка. Всем этим могут воспользоваться мошенники. А поскольку в цифровые пропуска нужно вносить номера автомобилей, транспортных и социальных карт, в руках хакеров имеет шанс оказаться неплохая база данных о моторизированных россиянах, их маршрутах передвижения и роде деятельности. Настоящий подарок для онлайн-аферистов.
Наконец, с введением QR-кодов точно отследить маршрут передвижения человека смогут госорганы. Ну а для тех граждан, которые не желают оформлять пропуска, напомним, предусмотрены штрафы. Это отличная возможность пополнить бюджет и отчитаться о проделанной работе.
Похоже, эпидемия коронавируса стала отличным поводом решить множество задач: ввести систему тотального контроля за населением, увеличить собираемость штрафов и оправдать установку на дорогах еще большего количества камер фото- и видеофиксации нарушений. Ну а от утечки персональных данных, как уже было сказано, в нашей стране никто не застрахован.