Цифровые пропуска на машины потребуются водителям всей России

В первую очередь к федеральной платформе подключат семь регионов ЦФО — Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. А со следующей недели планируется начать внедрение федерального «пропускного решения» в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

За введение цифровых пропусков по всей России ранее высказался мэр Москвы Сергей Собянин.

— Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие к столице регионы, но и на другие с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее, — цитирует Собянина РИА «Новости».

Напомним, что в первый день введения цифровых пропусков в Москве, на въездах в город и на входах в метро образовались гигантские очереди. Очень надеемся, что в других крупных мегаполисах такого не повторится, ведь контроль, организованный подобным образом, может привести к неконтролируемому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекции по всей стране.