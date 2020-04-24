Зачем в машине нужно обязательно возить медицинский шприц

Обычный медицинский шприц пригодится любому водителю. Он не займет много места, а пользы от этого айболитовского «гаджета» много. Скажем, что случается довольно часто. в форсунки стеклоомывателя попала грязь или они забились известковым налетом. В результате жидкость не брызгает на стекло. Поэтому ехать нельзя, ведь заляпанная грязью «лобовуха» может привести к серьезной аварии на трассе.
Чтобы прочистить форсунки, понадобится игла от одноразового шприца на два кубика. По диаметру она прекрасно входит в канал форсунки омывателя, а за счет того, что конец иглы скошен, ее можно использовать как сверло. Вращая иглу в канале форсунки, можно быстро ее очистить и омыватель снова заработает.
Ну а сам по себе шприц (лучше взять объемом 150 мл) можно использовать вместе с резиновым или пластиковым шлангом при ремонте и обслуживании автомобиля.
Скажем, с его помощью легко удалить излишки моторного масла в двигателе, когда после замены увидели, что смазку немного перелили и ее уровень находится выше отметки «max» на щупе.
Также шприц подойдет для откачки антифриза из системы охлаждения, если опять же, жидкость перелили при замене. Наконец, таким образом можно слить и топливо из бака. Напомним, эта процедура называется «отсасыванием». И если ее делать дедовским методом, легко набрать бензина полный рот и ощутить весь его аромат.
Наконец, шприц выручит и при проколе колеса. Если с собой не оказалось специального баллона с герметиком, в шприц набрается обычный бытовой клей, имеющийся в любом хозяйственном магазине, и используется в качестве герметика для шин. Способ дешевый и незаменимый, если вдруг на дороге вы прокололи два колеса. Одно можно поменять на запасное, а с проколом в другом справится шприц.