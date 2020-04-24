Зачем в машине нужно обязательно возить медицинский шприц

Обычный медицинский шприц пригодится любому водителю. Он не займет много места, а пользы от этого айболитовского «гаджета» много. Скажем, что случается довольно часто. в форсунки стеклоомывателя попала грязь или они забились известковым налетом. В результате жидкость не брызгает на стекло. Поэтому ехать нельзя, ведь заляпанная грязью «лобовуха» может привести к серьезной аварии на трассе.

Чтобы прочистить форсунки, понадобится игла от одноразового шприца на два кубика. По диаметру она прекрасно входит в канал форсунки омывателя, а за счет того, что конец иглы скошен, ее можно использовать как сверло. Вращая иглу в канале форсунки, можно быстро ее очистить и омыватель снова заработает.

Ну а сам по себе шприц (лучше взять объемом 150 мл) можно использовать вместе с резиновым или пластиковым шлангом при ремонте и обслуживании автомобиля.