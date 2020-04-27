Неожиданные подробности о новых Toyota Camry и Land Cruiser 300

Информация о порции свежачка от Toyota появилась в Сети после одной из последних дилерских конференций японского производителя, на которых, как правило, и озвучивают планы развития бренда на ближайшие несколько лет. И по данным различных источников, до 2022 марка представит целый каскад новинок.

Например, ресурс AllCarNews сообщает, что одной из новинок станет спортивное купе Toyota GT86, построенное на новой платформе, с турбомотором мощностью до 255 сил. Как отмечается, авто получит новый интерьер и, конечно же, задний привод. Ожидается, что на свет «зажигалка» выйдет в июле 2021 года. Эти же сведения не так давно публиковал и заокеанский Motor1.com.

На радость поклонникам Toyota Camry в следующем году бизнес-седан подвергнется фейслифтингу и ретуши салона. А еще ему добавят опций. Ну а выход нового поколения модели анонсировано на 2024 год.

Не менее любопытным и примечательным станет выход кроссовера на базе Toyota Corolla. Это тоже пргоизойдет в 2021 году. Тогда же вернется Venza. Что, соскучились? Впрочем, это еще не все.

Обновится Toyota Avalon, а также существенные изменения претерпит линейка внедорожников Toyota. Так, в 2022 году нам обещают появление свежего поколения 4Runner, а также Sequoia, который будет построен на базе новой генерации Toyota Tundra 2021 модельного года. Новинка лишится V8, получив взамен гибридный V6 TwinTurbo Hybrid. Неожиданно? А что — тема зеленых автомобилей для японцев важна не меньше, чем для европейцев. К 2024 году семейство SUV пополнит новейший Toyota Tacoma.