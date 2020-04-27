Неожиданные подробности о новых Toyota Camry и Land Cruiser 300

Информация о порции свежачка от Toyota появилась в Сети после одной из последних дилерских конференций японского производителя, на которых, как правило, и озвучивают планы развития бренда на ближайшие несколько лет. И по данным различных источников, до 2022 марка представит целый каскад новинок.
Например, ресурс AllCarNews сообщает, что одной из новинок станет спортивное купе Toyota GT86, построенное на новой платформе, с турбомотором мощностью до 255 сил. Как отмечается, авто получит новый интерьер и, конечно же, задний привод. Ожидается, что на свет «зажигалка» выйдет в июле 2021 года. Эти же сведения не так давно публиковал и заокеанский Motor1.com.
На радость поклонникам Toyota Camry в следующем году бизнес-седан подвергнется фейслифтингу и ретуши салона. А еще ему добавят опций. Ну а выход нового поколения модели анонсировано на 2024 год.
Не менее любопытным и примечательным станет выход кроссовера на базе Toyota Corolla. Это тоже пргоизойдет в 2021 году. Тогда же вернется Venza. Что, соскучились? Впрочем, это еще не все.
Обновится Toyota Avalon, а также существенные изменения претерпит линейка внедорожников Toyota. Так, в 2022 году нам обещают появление свежего поколения 4Runner, а также Sequoia, который будет построен на базе новой генерации Toyota Tundra 2021 модельного года. Новинка лишится V8, получив взамен гибридный V6 TwinTurbo Hybrid. Неожиданно? А что — тема зеленых автомобилей для японцев важна не меньше, чем для европейцев. К 2024 году семейство SUV пополнит новейший Toyota Tacoma.
Что касается заждавшегося смены поколений Land Cruiser, то он потеряет в роскоши, превратившись в утилитарный внедорожник, сфокусированный на бездорожье. И согласно производственному плану (если это, конечно, не «фейк»), новинка родится не раньше 2023 года. Иначе говоря, много позже, чем ожидалось. Правда, портал BestCarWeb уверен, что будущий «Крузак» с индексом 300 явится миру в 2021 году. А уж как там будет на самом деле — покажет время.
Люксовое подразделение Lexus тоже не отстает от «родителей» — в 2022 году на Lexus LC-F дебютирует новый мотор V8 TwinTurbo. Обновятся седаны LS и ES, а так же GS. Правда, по другим сведениям, GS канет в Лету. Ему на смену придет топовая версия нового заднеприводного седана Toyota Mirai.
Новый Lexus IS готовится к серии в 2021 году. Вслед за ним приедет новый кроссовер NX, построенный на модульной платформе TNGA-K. В арсенале новинки ожидается пять различных моторов. А вот свежее поколение Lexus RX ожидается в 2023 году, а GX будет заменен новейшей моделью. Большой LX, возможно, обзхаведется «смешанным» V6 TwinTurbo Hybrid.
Что ж, судя по всему, марки Toyota и Lexus ждут глобальные перемены. А проверить, утка ли все это или правда, мы сможет уже довольно скоро — полагаем, что ближе к концу этого года.