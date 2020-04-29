Datsun mi-DO и on-DO получили в России новые версии

Datsun mi-DO Black и on-DO Black щеголяют 15-дюймовыми литыми дисками темно-серого оттенка, а также внутренними дверными ручками, вентиляционными дефлекторами, накладкой на «приборке» и прочими декоративными элементами на центральной панели в черном глянце. Кроме того, такие авто оснащены лобовым стеклом с электроподогревом.

Возможно, японский бренд решил расширить комплектации для того, чтобы поднять свою популярность на нашем рынке. Но лучший результат принес бы все-таки некогда анонсированный кроссовер Datsun, чей запуск ожидался в 2020 году.

Ценник на «бюджетники» Datsun в «черном» стартуют от 596 000 рублей. Для сравнения: в базе mi-DO оценивается в 534 000, а on-DO обойдется в 511 000 «целковых».

Между тем, буквально в марте 2020 года седан Datsun on-DO обзавелся еще одной комплектацией Comfort, занявшей место после версии Trust III. А чуть раньше — в январе — модель обновилась. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», автомобиль получил перелицованные бампер, головную оптику и боковые зеркала, а также освежил свой интерьер.