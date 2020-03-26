Datsun прекращает мировые продажи, а что ждет марку в России?

Фактически Россия остается единственной страной, где производятся легковушки Datsun. Впрочем, как и рынком сбыта. Ведь ни в Непале, ни в ЮАР, ни в Индии с Индонезией автомобили с легендарным шильдиком в продаже никто больше не увидит.

Да, решение вполне оправданное, ибо дела на международной арене у Nissan идут, мягко говоря, не очень. Так, за прошедший год операционная прибыль японской фирмы упала почти вполовину. И это еще не предел.

Если верить прогнозам независимых экспертов, то по весне падение составит без малого 75%. Столь колоссальный спад войдет в историю марки, как критически низкая прибыль за последние 11 лет!