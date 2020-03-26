Datsun прекращает мировые продажи, а что ждет марку в России?

Фактически Россия остается единственной страной, где производятся легковушки Datsun. Впрочем, как и рынком сбыта. Ведь ни в Непале, ни в ЮАР, ни в Индии с Индонезией автомобили с легендарным шильдиком в продаже никто больше не увидит.
Да, решение вполне оправданное, ибо дела на международной арене у Nissan идут, мягко говоря, не очень. Так, за прошедший год операционная прибыль японской фирмы упала почти вполовину. И это еще не предел.
Если верить прогнозам независимых экспертов, то по весне падение составит без малого 75%. Столь колоссальный спад войдет в историю марки, как критически низкая прибыль за последние 11 лет!
Потому, собственно, и не удивительно, что японцы режут модельный ряд, сокращают персонал и покидают рынки.
Правда, из России ребята уходить пока не собираются. О чем порталу «АвтоВзгляд» заявил директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России Роман Скольский. По его словам, сборка машин осуществляется в штатном режиме. Ситуацию же на международном рынке он комментировать отказался.
Напомним, что у нас выпускаются хетчбэки Datsun mi-DO и седаны on-DO, которые, в частности, уходят на экспорт в Казахстан и Белоруссию. Вероятно, этими моделями и ограничится марка — ни о каком ранее заявленном кроссовере пока можно даже и не мечтать.
Что до линейки Nissan, то она представлена исключительно сегментом SUV: флагманским Murano, нестареющим Terrano, подающим надежды X-Trail и приносящим основную кассу Qashqai.