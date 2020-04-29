Какие проблемы доставляют светодиодные фары автовладельцам и почему

Плюсы светодиодов очевидны. Кроме того, что они долговечны, LED-фарам не нужно времени на разогрев до полной яркости, да и светят они дальше и интенсивнее. К тому же, диоды можно расположить так, как хочется дизайнерам, создав таким образом индивидуальный стиль для каждой марки автомобиля. Однако у светодиодов есть серьезные недостатки, за которые платит владелец автомобиля.
Аварийность
Самый ощутимый урон может нанести авария или кража. Блок-фара со светодиодами, обычно, восстановлению не подлежит. Ее просто меняют на новую, а это дорого, порой даже очень. Скажем, если у машины установлены так называемые матричные фары (эта технология тоже построена на использовании диодов), да еще с функцией подсветки поворотов, подобный блок может стоить дороже 200 000 рублей. Плюс, около 30 000 рублей придется заплатить за установку и настройку интеллектуального светового прибора.
Растрескиваемость
Встречается довольно часто, и на многих марках машин. Сам процесс происходит изнутри. То есть внешняя часть визора блок-фары чистая, а внутренняя вся в мелких трещинах. Дело в том, что вместо обычного (дорогого и хрупкого) стекла, производители сейчас применяют поликарбонат. Он лучше противостоит пескострую и попаданию камней, но дело в том, что LED-фары сильно греются. Мощные диоды выделяют много тепла, потому, для их охлаждения в блок-фарах ставят вентиляторы и кулеры. И тут очень многое зависит от качества поликарбоната. Если производитель решил сэкономить, то ниточки трещин побегут по фарам через 5—6 лет эксплуатации. Если пластик более качественный, то он выдержит дольше, но предел материала не бесконечен. Подобная проблема знакома владельцам, скажем, Mercedes-Benz E-класса в кузове W212.
Неремонтопригодность
Отсюда вытекает еще один недостаток. Конструкция блок-фар такова, что производитель не закладывает в них ремонт своими силами. Поэтому чтобы снизить затраты, многие занимаются «колхозным» обслуживанием. Скажем, для замены стекла из поликарбоната используют китайские не оригинальные запчасти. В кустарных условиях распаивают фару и меняют «стекло». На этом действительно можно сэкономить, но многое зависит от умения мастеров.