Какие проблемы доставляют светодиодные фары автовладельцам и почему

Плюсы светодиодов очевидны. Кроме того, что они долговечны, LED-фарам не нужно времени на разогрев до полной яркости, да и светят они дальше и интенсивнее. К тому же, диоды можно расположить так, как хочется дизайнерам, создав таким образом индивидуальный стиль для каждой марки автомобиля. Однако у светодиодов есть серьезные недостатки, за которые платит владелец автомобиля.

Аварийность

Самый ощутимый урон может нанести авария или кража. Блок-фара со светодиодами, обычно, восстановлению не подлежит. Ее просто меняют на новую, а это дорого, порой даже очень. Скажем, если у машины установлены так называемые матричные фары (эта технология тоже построена на использовании диодов), да еще с функцией подсветки поворотов, подобный блок может стоить дороже 200 000 рублей. Плюс, около 30 000 рублей придется заплатить за установку и настройку интеллектуального светового прибора.