Skoda продлевает в России заводскую гарантию на автомобили

Марка Skoda продлевает срок гарантийного обслуживания новых автомобилей, а также время действия расширенной гарантии на три месяца. Но только в том случае, если эта гарантия заканчивается в период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

— Благодаря этому владельцы автомобилей марки избавятся от неопределенности и смогут легко запланировать свой визит к официальному дилеру, когда им будет удобно, — прокомментировал глава направления послепродажного обслуживания Skoda Станислав Пекарж.

Как уже было сказано, на те же меры пошли и другие компании, входящие в концерн Volkswagen AG. Так, гарантии продлили бренды Audi и VW. Кстати, последний открыл в нашей стране еще и новую онлайн-услугу так называемого бесконтактного сервиса.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», около ста российских дилеров продолжают работать, но только в формате автосервиса. Туда-то и можно отправить автомобиль на обслуживание, причем не выходя из дома. Доставка машины работниками дилера до центра и обратно осуществляется бесплатно.