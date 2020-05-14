Простой и эффективный способ продлить жизнь летним шинам на авто

Высокая температура воздуха и я палящее солнце самым непосредственным образом действуют на колеса машины. Из школьного курса физики кое-кто из нас все еще помнит, что при нагревании все объекты расширяются, причем газ — особенно сильно. Это происходит и с воздухом, заполняющим шину.

Давным давно эмпирически выведена зависимость: при повышении температуры колеса на каждые 8ºС, давление в нем растет растет на 0,1 бар. Что это означает? Допустим, утром перед поездкой мы накачиваем покрышки до требуемого давления. Для большинства легковушек оно, согласно «мануалу», составляет примерно 2,4 атмосферы.

При этом в колесе оказывается воздух с температурой, скажем, в 20º С. После этого мы отправляемся в путь. При движении воздух внутри колеса начинает нагреваться. Лабораторные исследования показывают, что при скоростях 70—100 км/ч и 25ºС за бортом температура в покрышке повышается до 60−80º С. Если на улице не «лабораторные» 25º, а все «35 в тени», то рост будет еще более существенным.

Соответственно увеличивается и давление. В результате мы имеем шины, перекачанные на 0,5—0,7 атмосферы — до 3 атмосфер и выше. Чем это опасно? Во-первых, резко увеличивается износ центральной части протектора, поскольку под воздействием избыточного внутреннего давления он принимает выпуклую форму.