Skoda рассекретила данные о совершенно новом экономичном кроссовере

Речь идет о первом электрокаре марки — Skoda Enyaq iV, построенном на платформе MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) разработки Volkswagen Group. Кроссовер в длину будет достигать 4648 мм, а в ширину — 1877 мм при высоте в 1618 мм и колесной базе в 2765 мм. Багажник вместит 585 литров поклажи.
Заднеприводный Enyaq iV в базовой версии оснастят электромотором мощностью 148 л. с. (109 кВт). В пару к нему определят тяговую батарею, обеспечивающую запас хода до 340 км. Кроме того, в распоряжении паркетника будет электродвижок на 180 «лошадей» (132 кВт) в сочетании с аккумулятором, дающим возможность проезжать на одной зарядке до 390 км. А также силовая установка, выдающая до 204 сил (150 кВт), с дальностью хода до 500 км.
В арсенале полноприводного паркетника будет два мотора — под одному на ось с суммарной отдачей в 265 л. с. (195 кВт) и 306 л. с. (225 кВт) — на выбор. Авто в этих модификациях оснастят батареей, позволяющей проезжать на одном заряде до 460 км. Для разгона с нуля до 100 км/ч наиболее производительному Enyaq iV потребуется 6,2 с, а его «максималку» ограничат 180 км/ч.
Кстати, Skoda Enyaq iV станет первой моделью на «тележке» MEB, чье производство наладят за пределами Германии. Авто встанет на конвейер завода в Млада-Болеславе в конце 2020 года, а старт продаж намечен на начало 2021-го.
В нашей стране электрокары пользуются слишком низкой популярностью, да и инфраструктура для «зеленых» авто, мягко говоря, малоразвита. Информации о том, приедет ли новинка на российский рынок, пока нет.