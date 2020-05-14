Skoda рассекретила данные о совершенно новом экономичном кроссовере

В арсенале полноприводного паркетника будет два мотора — под одному на ось с суммарной отдачей в 265 л. с. (195 кВт) и 306 л. с. (225 кВт) — на выбор. Авто в этих модификациях оснастят батареей, позволяющей проезжать на одном заряде до 460 км. Для разгона с нуля до 100 км/ч наиболее производительному Enyaq iV потребуется 6,2 с, а его «максималку» ограничат 180 км/ч.

Кстати, Skoda Enyaq iV станет первой моделью на «тележке» MEB, чье производство наладят за пределами Германии. Авто встанет на конвейер завода в Млада-Болеславе в конце 2020 года, а старт продаж намечен на начало 2021-го.

В нашей стране электрокары пользуются слишком низкой популярностью, да и инфраструктура для «зеленых» авто, мягко говоря, малоразвита. Информации о том, приедет ли новинка на российский рынок, пока нет.