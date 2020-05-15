Горожанин: новый автобус «Газель City» взорвет рынок перевозок

«Газель City», которую впервые показали широкой публике на прошлогодней выставке Comtrans, — главный хедлайнер нижегородцев в этом году. И вот уже все готово к старту продаж, так что самое время познакомимся с автобусом поближе. Он получил оригинальные кузовные панели, а переднюю часть — от перспективной «Газели NN». Линзованная оптика, рельефный капот, крупная решетка радиатора — внешне новинка выглядит стильно. А что с ее «внутренним содержанием»?
Город для горожан
И прежде, чем ответить на этот вопрос, напомним, что для того, чтобы каменные джунгли городских улиц стали более комфортными для жителей мегаполисов, в России действует программа «Доступная среда». В соответствии с ней и проектировали «Газель City».
Сейчас это единственный на рынке низкопольный автобус малого класса, который может перевозить, скажем, инвалидов-колясочников. При этом у него нет сложных приспособлений вроде электроподъемника, требующего регулярного обслуживания. Все решения проще и надежнее.
В основу конструкции легла прочная рама с понижением в центральной части, что и отличает City от других пассажирских «Газелей Next». Дело в том, что у «Некстов» лонжероны рамы такие же, как и у грузовых модификаций семейства. А у City они — оригинального профиля. Такое решение и дало возможность спроектировать низкий уровень пола.
Опции комфорта
Автобус получился компактным (6620x2200x2720 мм), что позволит ему без труда маневрировать по улицам мегаполисов, в том числе по исторической части тех городов, где дороги слишком узкие. А длинная колесная база (3950 мм) позволила сделать комфортным и салон. При входе получилась просторная площадка, эдакий накопитель, где могут разместиться как инвалиды, так и молодые родители с детскими колясками. Да что там говорить — здесь можно поставить даже несколько велосипедов. Въехать на эту площадку поможет аппарель, откидывающаяся вручную.
Добавим сюда широкие автоматические двери, открывающиеся наружу, и пневмоподвеску, дающую возможность еще больше опустить пол на остановках. Так можно зайти в автобус сделав лишь шаг, а коляску закатить и вовсе без откидывания аппарели. Быстро и удобно.
В базовой версии автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров: в нем 17 сидячих и пять стоячих мест. Три кресла напротив входной двери складываются, тем самым увеличивая пространство для перевозки габаритного багажа. Что, опять же, добавляет комфорта. Кстати сказать, кресла в «Газель City» выполнены на пластиковой антивандальной основе, а мягкие съемные подушка и спинка обтянуты неворсовым материалом. Такой трудно испачкать, а в случае порчи легко заменить.
На работу, как на праздник
Место водителя тоже продумано. Во-первых, оно отделено от пассажиров перегородкой. При этом расположено так, что человек за рулем может легко контролировать процесс посадки и высадки пассажиров.
За смену спина не устанет, потому как автобус комплектуют анатомическим креслом с подогревом и складным подлокотником. Есть и система кондиционирования, а так же предусмотрен независимый отопитель салона. Да и нервы того, кто за «баранкой» будут в сохранности, ведь «Газель City» оснащена системой оповещения водителя. Пассажирам не надо кричать, мол, тормозни на остановке. Достаточно просто нажать кнопку на поручне, и на передней панели водителя зажжется соответствующий индикатор, подав сигнал об остановке.
Проверенные решения
Для компании-перевозчика важна надежность конструкции и широкая дилерская сеть на случай поломки. У газовской продукции с этим полный порядок.
Под капотом «Газель City» работает хорошо известный перевозчикам наддувный дизель Cummins ISF 2.8 мощностью 149 л. с. Коробка передач — пятиступенчатая «механика».
Так же автобус получил задний мост увеличенной грузоподъемности с возможностью блокировки дифференциала и стабилизатором поперечных кренов. Тут же установлены пневмобаллоны, которые не только «опускают» пол на остановках, но и улучшают плавность хода машины. Конечно же, газовцы поставили дисковые тормоза по кругу и антиблокировочную систему. Эти решения наделили автобус точной управляемостью и повысили безопасность пассажиров.
Когда кризис — во благо
Согласно данным ресурса «Автостат», в прошлом году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России составил 112,1 тыс. единиц, что совпадает с уровнем 2018 года. При этом лидерство в сегменте традиционно удерживает ГАЗ, на долю которого приходится 45% от общего объема реализации новых LCV. Думаем, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, продажи российской техники будут расти. Ведь в условиях кризиса перевозчики все больше обращают внимание на отечественных производителей, отказываясь от закупок иностранных машин. Все потому, что российские автобусы дешевле обслуживать, нет проблем с поставками запчастей. А теперь выходит, что и по комфорту, и по функционалу наши ни в чем не уступают. Новинка рынка «Газель City» — яркий тому пример..