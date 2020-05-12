Почему нельзя парковать автомобиль с вывернутыми колесами

Еще одна страшилка связана с тем, что на машине с гидроусилителем руля (ГУР) не следует выкручивать руль до упора при маневрировании или на парковке. В этом есть доля правды. Дело в том, что в конструкции ГУРа самым слабым местом считаются масляные патрубки. Вывернутый на максимум руль приводит к тому, что давление масла в системе растет. И если трубки старые, они могут лопнуть или дать течь через плохое уплотнение.

С электроусилителем руля (ЭУР) такого произойти не может, но и тут надо быть начеку. Многие производители указывают, что автомобиль оснащен ЭУРом, но на самом деле у него стоит электро-гидро усилитель руля. Разница между ГУРом и электро-гидро усилителем лишь в том, что вместо механического насоса тут стоит электрический. В остальном, это та же гидравлическая рейка и контуры. Значит и проблемы будут те же: изношенные шланги могут лопнуть. Поэтому если у вас старый автомобиль, стоит избегать резких движений рулем и выкручивать его на максимум.

Вывод один — следить за состоянием ГУРа нужно обязательно. Особенно, если вы паркуете машину на крутом уклоне. Тут лучше подстраховаться и все же вывернуть колеса до упора. Скажем, уперев их в бордюр. Если система исправна, никакой утечки масла из ГУРа в этом случае не будет. Тем более при заглушенном двигателе насос гидроусилителя не работает. Так можно спокойно оставить машину на стоянке. Она не укатиться вниз, если вдруг сорвется с «ручника», да и ГУР будет в порядке.