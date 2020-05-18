УАЗ придумал новый способ, как выявлять бракованные автомобили

В ходе новых производственных доработок на Ульяновском автозаводе заработал так называемый бестеневой коридор. Благодаря ему специалисты смогут выявлять на кузове машин даже самые минимальные огрехи процесса окраски.

Ожидается, что с помощью нескольких десятков ламп с индивидуальными настройками интенсивности света заводчане будут распознавать на 40% бракованных элементов больше. По крайней мере, в теории. На практике же — пока неясно.

Программа повышения качества на предприятии реализуется уже не первый год. Однако, судя по отзывам многочисленных владельцев и мнениям независимых экспертов, качество сборки автомобилей системы УАЗ сильно лучше не стала. Впрочем, это не отнимает у «уазовцев» права на очередную попытку.