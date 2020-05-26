Стартовали российские продажи нового Volkswagen Jetta

Российский офис Volkswagen официально объявил о старте продаж седана Jetta в России. Модель предлагается покупателю с двумя бензиновыми двигателями. Первый, 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л. с., будет работать в паре с 5-ступенчатой МКП. Второй 150-сильный 1,4-литровый турбомотор жестко «завязан» на 6-ступенчатую гидромеханическую АКП. Роботизированных «коробок» типа DSG для нынешнего поколения Jetta в Росиии не предусмотрено. Комплектации предполагается три.

Origin

Базовая комплектация «Origin», подразумевает кондиционер, радио с 6.5-дюймовым дисплеем, функция управления ближним светом фар, круиз-контроль, электростеклоподъемники спереди и сзади, подогрев передних сидений, форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом, защита двигателя снизу. Цена на модель с двигателем 110 л. с. и 5-ступенчатой МКПП составляет 1,485 млн. рублей. Вариант с АКПП — 1,545 млн. рублей.

Respect

«Средняя» по цене комплектация Jetta называется «Respect». Тут тоже возможен лишь один вариант мотора в 110 л. с. и оба вида КП. Такому авто положены 16-дюймовые литые диски, мультифункциональный «руль» с подогревом, атмосферная подсветка салона, система бесключевого доступа, 2-зонный климат-контроль, датчик дождя, система бесключевого доступа и паркторники. За такую машину с МКПП попросят 1,63 млн. рублей, а за «автомат» — 1,69 млн. рублей.

Status

Наиболее дорогая комплектация — «Status». Оснащается исключительно автоматической трансмиссией. Она также получила 17-дюймовые диски, «хром» на бамперах, полностью светодиодные фары, кожаный салон, электрорегулировку водительского кресла, «навигацию» с 8-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, цифровую «приборку», подогрев задних сидений, активный «круиз». Цена такой Jetta с мотором мощностью 110 л. с. — 1, 795 млн. рублей. С топовым для модели 150-сильным агрегатом — 1,86 млн. рублей.

О перспективах новой Volkswagen Jetta на российском рынке судить сложно. Особенно если вспомнить, что в том же самом ценовом диапазоне с ней будут конкурировать такие более крупняе седаны как Hyundai Sonata, Toyota Camry и KIA Optima.