Стартовали российские продажи нового Volkswagen Jetta

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Представленную в прошлом году общественности VW Jetta наконец то довезли до российского рынка. В том, что ее цена у нас будет изрядно «кусаться» можно было убедиться уже сразу после презентации, поскольку машину собирают на мексиканском заводе компании. Почем нынче Jetta для России, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Российский офис Volkswagen официально объявил о старте продаж седана Jetta в России. Модель предлагается покупателю с двумя бензиновыми двигателями. Первый, 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л. с., будет работать в паре с 5-ступенчатой МКП. Второй 150-сильный 1,4-литровый турбомотор жестко «завязан» на 6-ступенчатую гидромеханическую АКП. Роботизированных «коробок» типа DSG для нынешнего поколения Jetta в Росиии не предусмотрено. Комплектации предполагается три.

Origin

Базовая комплектация «Origin», подразумевает кондиционер, радио с 6.5-дюймовым дисплеем, функция управления ближним светом фар, круиз-контроль, электростеклоподъемники спереди и сзади, подогрев передних сидений, форсунки стеклоомывателей лобового стекла с электрообогревом, защита двигателя снизу. Цена на модель с двигателем 110 л. с. и 5-ступенчатой МКПП составляет 1,485 млн. рублей. Вариант с АКПП — 1,545 млн. рублей.

Respect

«Средняя» по цене комплектация Jetta называется «Respect». Тут тоже возможен лишь один вариант мотора в 110 л. с. и оба вида КП. Такому авто положены 16-дюймовые литые диски, мультифункциональный «руль» с подогревом, атмосферная подсветка салона, система бесключевого доступа, 2-зонный климат-контроль, датчик дождя, система бесключевого доступа и паркторники. За такую машину с МКПП попросят 1,63 млн. рублей, а за «автомат» — 1,69 млн. рублей.

Status

Наиболее дорогая комплектация — «Status». Оснащается исключительно автоматической трансмиссией. Она также получила 17-дюймовые диски, «хром» на бамперах, полностью светодиодные фары, кожаный салон, электрорегулировку водительского кресла, «навигацию» с 8-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, цифровую «приборку», подогрев задних сидений, активный «круиз». Цена такой Jetta с мотором мощностью 110 л. с. — 1, 795 млн. рублей. С топовым для модели 150-сильным агрегатом — 1,86 млн. рублей.

О перспективах новой Volkswagen Jetta на российском рынке судить сложно. Особенно если вспомнить, что в том же самом ценовом диапазоне с ней будут конкурировать такие более крупняе седаны как Hyundai Sonata, Toyota Camry и KIA Optima.

автопродажи, авторынок, автозаводы
26 мая 2020
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