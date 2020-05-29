Обновленный пикап Toyota Hilux покажут на днях в Тайланде

Дата премьеры пока не подтверждена официально, но в то, что пикап покажут именно 4 июня можно, думаем, верить. Дело в том, что Hilux собирают на заводе в Тайланде, а потому утечка информации могла исходить от работников предприятия. К тому же, в этой стране постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

Судя по всему, рестайлинг не ограничится лишь внешними изменениями. Кроме «подгонки» дизайна передней части под новый фирменный стиль бренда, пикап получит обновленную мультимедиа-систему и набор электронных помощников водителю. Ну а 2,8-литровый дизельный мотор станет мощнее и экологичнее. Кроме того ожидается, что позже под капот Hilux установят и новейший 3-литровый «дизель» с отдачей в 270 л. с. По слухам, двигатель готовят для нового поколения Land Cruiser 200.

Обновленный пикап должен появиться в продаже в странах Азии в четвертом квартале этого года. Что касается России, то машину точно к нам привезут, но скорее всего — в следующем году.