Чем опасен металлический звон, иногда возникающий после запуска мотора

Обычно звон появляется после того, как мотор завели, но он еще не успел прогреться. С прогревом звук может просто исчезнуть, стать менее заметным или усиливаться с ростом температуры. Как же понять, в чем проблема?
Детонация
В первом случае (когда звук исчезает), это могут быть так называемые детонационные стуки. Их причина кроется в позднем воспламенении топливно-воздушной смеси, что приводит к взрывам внутри цилиндров.
Это происходит после того, как в бак машины залили некачественное топливо, или владелец решил сэкономить, заправив топливо с октановым числом, которое ниже того, что рекомендовал автопроизводитель. Так что если в инструкции по эксплуатации машины написано, что в бак нужно заливать, скажем, 95-й бензин, не стоит заправлять машину 92-м. Мотор, конечно, сразу не угробите, но если это делать постоянно, то через пару лет будут проблемы.
Несвоевременное обслуживание
Звенеть могут и гидрокомпенсаторы. Такой звук, как правило, уменьшается в процессе прогрева двигателя. Обычно подобные симптомы появляются, когда водитель не следит за уровнем масла или затягивает с его заменой. И чтобы убрать посторонние звуки, достаточно просто поменять масло. Ну а после следить за его уровнем.
Если у мотора нет никаких признаков неисправности, но после пуска холодный мотор начинает тихо постукивать, это говорит о том, что тепловые зазоры не соответствуют норме. То есть нужно поехать на сервис и отрегулировать клапаны.
Серьезные проблемы
Ну а если с прогревом мотора металлический звон становится четче или громче, значчит с двигателем возникли серьезные проблемы. Из основных выделим износ деталей силового агрегата. Скажем, у мотора изношены поршни. Они «гуляют» в цилиндре, а создает металлический звук «юбка» поршня. А еще подобный звон может намекать, что лопнули поршневые кольца. Все это говорит о скором капитальном ремонте силового агрегата, так что визит в сервис лучше не затягивать, иначе рискуете встать на дороге и поехать дальше на тросе или эвакуаторе.