Чем опасен металлический звон, иногда возникающий после запуска мотора

Обычно звон появляется после того, как мотор завели, но он еще не успел прогреться. С прогревом звук может просто исчезнуть, стать менее заметным или усиливаться с ростом температуры. Как же понять, в чем проблема?

Детонация

В первом случае (когда звук исчезает), это могут быть так называемые детонационные стуки. Их причина кроется в позднем воспламенении топливно-воздушной смеси, что приводит к взрывам внутри цилиндров.

Это происходит после того, как в бак машины залили некачественное топливо, или владелец решил сэкономить, заправив топливо с октановым числом, которое ниже того, что рекомендовал автопроизводитель. Так что если в инструкции по эксплуатации машины написано, что в бак нужно заливать, скажем, 95-й бензин, не стоит заправлять машину 92-м. Мотор, конечно, сразу не угробите, но если это делать постоянно, то через пару лет будут проблемы.