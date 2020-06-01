Полноценные продажи рестайлингового Renault Kaptur начнутся через две недели

Через 10 дней после старта 21 мая онлайн-предзаказа на самую дорогую версию Renault Kaptur — лимитированную серию Edition One, — компания обнародовала полный список комплектаций модели и их стоимость.

С середины июня 2020-го покупателю Kaptur в автосалонах бренда будут предложены три уровня оснащения: Life, Drive, Style и лимитированный Edition One.

Ценник кроссовера стартует с 1 020 000 рублей за комплектацию Life. Она имеет с бензиновый 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 114 л. с., пятиступенчатую «механику» и передний привод. Такая же машина, но с вариатором CVT-X-Tronic в трансмиссии обойдется на 55 000 рублей дороже.

«В базе» модель может похвастаться легкосплавными дисками 16-го диаметра, cветодиодными дневными ходовыми огнями, задними фонарями с 3D-эффектом, бесключевым доступом, запуском двигателя кнопкой, аудиосистемой с поддержкой Bluetooth.

Начиная с комплектации Drive, рестайлинговый Kaptur оснащается турбированным бензиновым TCe 150 (150 л. с.) в сочетании с трансмиссией X-Tronic. Напомним, что этот же силовой агрегат устанавливается под капот Renault Arkana.

Ценник на кроссовер Kaptur в модификации Drive со 150-сильным движком стартует от 1 260 000 рублей за переднеприводную версию. Полный привод потребует доплаты в 75 000 рублей.

В комплектации Style (от 1 235 000 рублей) Renault Kaptur имеет хромированную решетку радиатора, двухцветную окраску кузова, 17-дюймовые диски Steppe в двухцветном исполнении и комбинированную кожаную обивку салона. В версиях с двигателем TCe 150 машина комплектуется LED-фарами и атмосферной подсветкой салона.

В топовом исполнении Edition One кроссовер демонстрирует максимальный уровень оснащения и оценивается в 1 440 000 рублей за версию 4х2 и в 1 515 000 рублей при наличии полного привода.