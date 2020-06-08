Смена поколений: KIA Optima в России уступает место K5

На презентации купе-кроссовера KIA XCeed, один из топ-менеджеров российского офиса марки Валерий Тараканов упомянул о новинках, которые компания представит в России в этом году. Среди прочих он назвал и новый загадочный седан бизнес-класса.
А сегодня стало ясно, что этим седаном станет новое поколение KIA Optima, которое кардинально обновится. Начнем с того, что название Optima уходит вместе с нынешним поколением модели под индексом JF. А новая генерация с заводскми индексом DL3 носит имя KIA K5. Так же авто называется в Южной Корее и Китае.
Российское представительство KIA прокомментировало порталу «АвтоВзгляд» грядущие перемены в модельной линейке: «Седан KIA К5 — это модель, которая выводит бренд KIA на новый уровень в сегменте седанов бизнес-класса, поэтому компания приняла решение отказаться от имени Optima».
Насколько подорожает новинка в сравнении с «Оптимой» пока говорить рано, но в представительстве рассказали, что конкуренты останутся прежними. Это всем хорошо известные Toyota Camry, VW Passat, Mazda6 и Hyundai Sonata.
На данный момент известно, что KIA K5 делит общую платформу с новой Hyundai Sonata. Габариты новинки — 4905X1860X1445 мм. То есть получается, что K5 длинней уходящей «Оптимы» на 50 мм, на 20 мм ниже, а вот ширина не изменилась.
По информации КИА К5 Клуб Россия, к которым попал в руки сертификат одобрения типа транспортного средства, в России станут продавать две версии K5 с передним приводом и автоматическими трансмиссиями.
Базовый 2-литровый мотор мощностью 150 л. с. работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а старший двигатель объемом 2,5 литра (194 л. с.) спарен с новой восьмиступенчатой трансмиссией собственной разработки.
«Механики» не будет. В KIA говорят, что «доля автомобилей с механической коробкой передач в этом сегменте уже стала незначительной. Клиенты в России сегодня выбирают комфорт, при этом современные автоматические коробки передач KIA с возможностью перехода в ручной режим переключения, с адаптивным алгоритмом управления способны обеспечить отличный баланс динамики и топливной экономичности».
Что касается схемы подвесок, то она стандартная для седана. Спереди — Мак-Ферсон, ну а сзади — «многорычажка». Известно, что в базовом оснащении седана значатся кондиционер, система мониторинга давления в шинах (TPMS), а в качестве опции предложат климат-контроль.
Ожидается, что новинка появится в нашей стране до конца года. Ну а в 2021-м есть все основания надеяться, что к нам привезут и полноприводную версию K5 с наддувным мотором.