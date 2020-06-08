Смена поколений: KIA Optima в России уступает место K5

На презентации купе-кроссовера KIA XCeed, один из топ-менеджеров российского офиса марки Валерий Тараканов упомянул о новинках, которые компания представит в России в этом году. Среди прочих он назвал и новый загадочный седан бизнес-класса.

А сегодня стало ясно, что этим седаном станет новое поколение KIA Optima, которое кардинально обновится. Начнем с того, что название Optima уходит вместе с нынешним поколением модели под индексом JF. А новая генерация с заводскми индексом DL3 носит имя KIA K5. Так же авто называется в Южной Корее и Китае.

Российское представительство KIA прокомментировало порталу «АвтоВзгляд» грядущие перемены в модельной линейке: «Седан KIA К5 — это модель, которая выводит бренд KIA на новый уровень в сегменте седанов бизнес-класса, поэтому компания приняла решение отказаться от имени Optima».

Насколько подорожает новинка в сравнении с «Оптимой» пока говорить рано, но в представительстве рассказали, что конкуренты останутся прежними. Это всем хорошо известные Toyota Camry, VW Passat, Mazda6 и Hyundai Sonata.