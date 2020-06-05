5 кроссоверов с самыми выносливыми и «долгоиграющими» вариаторами

Subaru Forester
Японцы используют вариатор TR580 собственной разработки на кроссовере Forester с моторами 2- и 2,5 литра. При этом у Subaru фирменный полный привод, потому трансмиссии приходится работать в жестких условиях бездорожья. Отрадно, что японская CVT не склонна к перегреву, а при своевременном обслуживании агрегат способен выхаживать по 180 000–250 000 км, что делает его одним из самых надежных на рынке.
Nissan Qashqai
Японский агрегат Jatco JF011E — самый популярный на российском рынке. Он снабжен отдельным радиатором охлаждения и довольно прочным ремнем. Причем ремень схож по конструкции с многорядной цепью, которую используют в приводе ГРМ. Ресурс ремня — 120 000 –160 000 км. Ну а сама трансмиссия без проблем может прожить до 200 000 км пробега, при условии, что на машине не гоняли.
Toyota RAV4
Под капотом кроссовера четвертого поколения, который выпускали с 2012 года, работает тандем из 2-литрового 146-сильного мотора и вариатора Aisin K111. Агрегат ценят за плавность работы и долговечность. При правильной эксплуатации CVT может пробежать более 200 000 км без серьезных ремонтов. Дело в том, что инженеры совместили радиатор вариатора и системы охлаждения двигателя. В результате вероятность перегревов трансмиссии свели к минимуму.
Mitsubishi Outlander
У популярного в России паркетника тот же вариатор Jatco JF011E, что и у Qashqai. Как говорят мастера сервисных станций, в паре с 2-литровым мотором (146 л. с.) вариатор без проблем служит 200 000 км. Секрет, опять же, в собственном радиаторе охлаждения, который еще и удачно расположили. Поэтому водителю остается лишь спокойно ездить, не допуская пробуксовок и вовремя менять масло с фильтром.
Nissan X-Trail
На кроссовере X-Trail второго поколения вариатор Jatco JF011E «живет» с 2007 года. Вместе с 2-литровым двигателем отдачей в 144 л. с. считается наиболее надежным сочетанием. «Хитрила» — машина тяжелая, да и используют его часто, как настоящий внедорожник, потому все это сказывается на ресурсе узлов и агрегатов. CVT тут живет около 180 000 км с поправкой на своевременное обслуживание.