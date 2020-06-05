5 кроссоверов с самыми выносливыми и «долгоиграющими» вариаторами

Toyota RAV4

Под капотом кроссовера четвертого поколения, который выпускали с 2012 года, работает тандем из 2-литрового 146-сильного мотора и вариатора Aisin K111. Агрегат ценят за плавность работы и долговечность. При правильной эксплуатации CVT может пробежать более 200 000 км без серьезных ремонтов. Дело в том, что инженеры совместили радиатор вариатора и системы охлаждения двигателя. В результате вероятность перегревов трансмиссии свели к минимуму.

Mitsubishi Outlander

У популярного в России паркетника тот же вариатор Jatco JF011E, что и у Qashqai. Как говорят мастера сервисных станций, в паре с 2-литровым мотором (146 л. с.) вариатор без проблем служит 200 000 км. Секрет, опять же, в собственном радиаторе охлаждения, который еще и удачно расположили. Поэтому водителю остается лишь спокойно ездить, не допуская пробуксовок и вовремя менять масло с фильтром.

Nissan X-Trail

На кроссовере X-Trail второго поколения вариатор Jatco JF011E «живет» с 2007 года. Вместе с 2-литровым двигателем отдачей в 144 л. с. считается наиболее надежным сочетанием. «Хитрила» — машина тяжелая, да и используют его часто, как настоящий внедорожник, потому все это сказывается на ресурсе узлов и агрегатов. CVT тут живет около 180 000 км с поправкой на своевременное обслуживание.