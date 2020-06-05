5 кроссоверов с самыми выносливыми и «долгоиграющими» вариаторами

Фото из открытых источников
Еще недавно водители предпочитали держаться подальше от вариаторов. Считалось, мол, что трансмиссия часто перегревается, ремень не «переваривает» большой крутящий момент, а ремонт CVT — дорогой. Прошло время, и надежность таких трансмиссий заметно улучшили. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает про кроссоверы с самыми удачными вариаторами.

Сейчас CVT ставят на большое количество машин, эта трансмиссия дешевле в производстве, чем, скажем, гидромеханический «автомат». Да и работает CVT плавно, что добавляет комфорта водителю и пассажирам, особенно, в городе.

Вот, какие машины с вариаторами доставят меньше всего проблем своим хозяевам.

  • Subaru Forester
    Фото из открытых источников
  • Nissan Qashqai
    Фото из открытых источников

Subaru Forester

Японцы используют вариатор TR580 собственной разработки на кроссовере Forester с моторами 2- и 2,5 литра. При этом у Subaru фирменный полный привод, потому трансмиссии приходится работать в жестких условиях бездорожья. Отрадно, что японская CVT не склонна к перегреву, а при своевременном обслуживании агрегат способен выхаживать по 180 000–250 000 км, что делает его одним из самых надежных на рынке.

Nissan Qashqai

Японский агрегат Jatco JF011E — самый популярный на российском рынке. Он снабжен отдельным радиатором охлаждения и довольно прочным ремнем. Причем ремень схож по конструкции с многорядной цепью, которую используют в приводе ГРМ. Ресурс ремня — 120 000 –160 000 км. Ну а сама трансмиссия без проблем может прожить до 200 000 км пробега, при условии, что на машине не гоняли.

Toyota RAV4
Фото из открытых источников

Toyota RAV4

Под капотом кроссовера четвертого поколения, который выпускали с 2012 года, работает тандем из 2-литрового 146-сильного мотора и вариатора Aisin K111. Агрегат ценят за плавность работы и долговечность. При правильной эксплуатации CVT может пробежать более 200 000 км без серьезных ремонтов. Дело в том, что инженеры совместили радиатор вариатора и системы охлаждения двигателя. В результате вероятность перегревов трансмиссии свели к минимуму.

Mitsubishi Outlander

У популярного в России паркетника тот же вариатор Jatco JF011E, что и у Qashqai. Как говорят мастера сервисных станций, в паре с 2-литровым мотором (146 л. с.) вариатор без проблем служит 200 000 км. Секрет, опять же, в собственном радиаторе охлаждения, который еще и удачно расположили. Поэтому водителю остается лишь спокойно ездить, не допуская пробуксовок и вовремя менять масло с фильтром.

Nissan X-Trail

На кроссовере X-Trail второго поколения вариатор Jatco JF011E «живет» с 2007 года. Вместе с 2-литровым двигателем отдачей в 144 л. с. считается наиболее надежным сочетанием. «Хитрила» — машина тяжелая, да и используют его часто, как настоящий внедорожник, потому все это сказывается на ресурсе узлов и агрегатов. CVT тут живет около 180 000 км с поправкой на своевременное обслуживание.

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5 июня 2020
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