5 проблем подержанной Skoda Octavia

Третье поколение модели Skoda Octavia в кузове A7 появилось в 2013 году, а в 2017-ом она претерпела рестайлинг. Оснащение стало лучше, да и огромный багажник никуда не делся. В целом, машина слывет довольно надежной, но некоторые проблемы могут помотать владельцу нервы. Чтобы этого не случилось, нужно обратить внимание на следующие вещи.
Кузов
На большинстве современных машин слой краски тонкий и Octavia не стала исключением. Сколы — частое явление. Поэтому при осмотре автомобиля уделите внимание самым проблемным местам — капоту, порогам и колесным аркам. Если сколов много, авто придется красить, а это дорого.
Подогрев кресел
В целом электрика «Октавии» довольно надежна, если не брать во внимание подогрев кресел, который отказывает уже через 80 000 км пробега. Хорошо, что нагревательные элементы «сидушек» можно заменить, причем по частям. Чаще других выходят из строя те элементы, что расположены в подушках. Их замена обойдется примерно в 4000 рублей.
Двигатель
Привод ГРМ на моторах 1,4 TFSI и 1,8 TFSI вызвал немало нареканий. Дело в том, что тут стоит цепь, и вот она изнашивается уже к 90 000 км пробега. В результате износа ее перекашивает, что приводит к гибели мотора: клапана ударяются о поршни. К счастью, предсказать проблемы довольно легко. Если сразу после запуска двигатель гремит и стрекочет — пора на сервис.
Еще одна неисправность, с которой производитель до конца так и не сладил — расход масла на угар. С повышенным масляным аппетитом чаще сталкиваются владельцы лифтбэков с базовым 110-сильным мотором. У более мощных агрегатов проблема ярко проявляется после 100 000 км пробега. Так что общая рекомендация — регулярно проверяйте уровень смазки, чтобы у мотора не началось масляное голодание.
Роботизированная коробка передач
«Робот» немцы неоднократно дорабатывали, потому у «Октавии» в кузове A7 уже нет таких катастрофических проблем с коробкой передач. На полноприводные и дизельные версии шла 6-ступенчатай трансмиссия с «мокрыми» сцеплениями, и она проблем не доставляет. Но вот бензиновые модификации продавали с 7-ступенчатой DSG, у которой диски «сухие». Такая коробка менее надежна, так что рывки при переключении могут появиться ближе к 100 000 км пробега. А если на машине еще и ездили быстро, то и того раньше.
Муфта Haldex
Полноприводные «Октавии» оснащались муфтой Haldex пятого поколения. Агрегат показал себя, как не очень надежный. На машинах до 2015 года выпуска муфта отказывалась работать уже после 60–70 000 км пробега из-за того, что в масле накапливались продукты износа фрикционов.
Покупать или нет
В целом, Skoda Octavia в кузове A7 — неплохой выбор. Однако перед покупкой обязательно сделайте компьютерную диагностику DSG. Она покажет, были ли у трансмиссии перегревы, а так же своевременно ли обслуживал коробку прошлый владелец. Если автомобиль эксплуатировали аккуратно, подержанный лифтбэк будет радовать нового владельца еще долго.