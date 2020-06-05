5 проблем подержанной Skoda Octavia

Третье поколение модели Skoda Octavia в кузове A7 появилось в 2013 году, а в 2017-ом она претерпела рестайлинг. Оснащение стало лучше, да и огромный багажник никуда не делся. В целом, машина слывет довольно надежной, но некоторые проблемы могут помотать владельцу нервы. Чтобы этого не случилось, нужно обратить внимание на следующие вещи.

Кузов

На большинстве современных машин слой краски тонкий и Octavia не стала исключением. Сколы — частое явление. Поэтому при осмотре автомобиля уделите внимание самым проблемным местам — капоту, порогам и колесным аркам. Если сколов много, авто придется красить, а это дорого.

Подогрев кресел

В целом электрика «Октавии» довольно надежна, если не брать во внимание подогрев кресел, который отказывает уже через 80 000 км пробега. Хорошо, что нагревательные элементы «сидушек» можно заменить, причем по частям. Чаще других выходят из строя те элементы, что расположены в подушках. Их замена обойдется примерно в 4000 рублей.

Двигатель

Привод ГРМ на моторах 1,4 TFSI и 1,8 TFSI вызвал немало нареканий. Дело в том, что тут стоит цепь, и вот она изнашивается уже к 90 000 км пробега. В результате износа ее перекашивает, что приводит к гибели мотора: клапана ударяются о поршни. К счастью, предсказать проблемы довольно легко. Если сразу после запуска двигатель гремит и стрекочет — пора на сервис.

Еще одна неисправ­ность, с которой производитель до конца так и не сладил — расход масла на угар. С повышенным масляным аппетитом чаще сталки­ваются владельцы лифтбэков с базовым 110-сильным мотором. У более мощных агрегатов проблема ярко проявляется после 100 000 км пробега. Так что общая рекомендация — регулярно проверяйте уровень смазки, чтобы у мотора не началось масляное голодание.