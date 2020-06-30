Автомобили Lexus становятся еще безопаснее

Инженеры Lexus постоянно совершенствуют системы активной безопасности своих авто, которые входят в комплекс Lexus Safety System+. Так, в прошлом году у кроссовера Lexus RX расширили зону действия системы адаптивного дальнего света (AHS), а в нынешнем, вместе с плановым обновлением, LSS+ получил внедорожник GX. Этот пакет доступен, начиная с комплектации Premium.

Напомним, что в LSS+ входят системы автоматического управления дальним светом; помощи движения в полосе; распознавания дорожных знаков и пешеходов, а так же адаптивный круиз-контроль и комплексы предупреждения угрозы фронтального столкновения и контроля усталости водителя.

Если говорить про экстерьер и интерьер обновление модели, то посвежевший Lexus GX 460 легко отличить по новой решетке радиатора с трехмерным сетчатым узором и полностью светодиодным фарам. А вот кормы рестайлинг не коснулся. В салоне же появился трехспицевый руль, а еще предлагаются новые варианты отделки. В продаже обновленный GX должен появиться осенью.