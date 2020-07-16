В Россию привезли эксклюзивный Bentley Mulsanne в единственном экземпляре

В нашу страну прикатил Bentley Mulsanne 6.75 Edition, окрашенный в синий оттенок Moroccan Blue. Автомобиль представили в шоу-руме в Москве, и у состоятельных россиян появилась возможность прикоснуться к истории роскошной модели, бывшей в производстве чуть более десяти лет.

Стоит напомнить, что вместе с шикарной «четырехдверкой» прекратили собирать и отметивший свое 60-летие легендарный V8 объемом 6,75 л. Им-то и вооружили последние новые Mulsanne. Мотор развивает 537 л. с. Такой ставили на авто в «горячей» модификации Speed. Дефорсированный движок выдает 512 сил.

Тем временем британская марка обновила сразу две свои модели из трех оставшихся в актуальной продуктовой линейке — кроссовер Bentley Bentayga и купе Continental GT. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», первый изменил внешность и при этом остался верен корпоративному стилю, а также обзавелся доработанным мультимедийным комплексом. Второй — поменял дизайн руля и получил два новых цвета окраски кузова, а список его оснащения стал еще богаче.