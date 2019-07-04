В Россию привезли три эксклюзивных Bentley Mulsanne

Сердце коллекционного Mulsanne — 512-сильный бензиновый V8 объемом 6,75 л. С нуля до первой сотни авто разгоняется за 5,5 с, а его максимальная скорость ограничена 296 км/ч.

Как писал портал «АвтоВзгляд», в честь вековой годовщины англичане представили еще два эксклюзивных автомобиля, выпущенных тиражом в 100 машин каждый — кабриолет Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition и купе Bentley Continental GT Number 9 Edition.