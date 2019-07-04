В Россию привезли три эксклюзивных Bentley Mulsanne

Фото: Bentley
Отмечая свой 100-летний юбилей, ультрароскошный бренд построил уникальную серию Bentley Mulsanne W. O. Edition, состоящую из 100 экземпляров. Три из них британцы прикатили в Россию.
Светлана Ермолаева

Салон шикарного Bentley Mulsanne W. O. Edition отделан высококачественной кожей нескольких типов выделки, декоративными панелями из шпона, эту картину дополняют коврики из овечьей шерсти и защитные шторки.

Но изюминка уникального седана — небольшой фрагмент коленвала Bentley 8 Litre, принадлежащего самому У. О. Бентли. Кстати, 8 Litre 1930 года — последняя модель, созданная основателем марки для своей компании. Дизайнеры заключили частичку от исторического автомобиля в небольшую витрину между задними креслами.

Сердце коллекционного Mulsanne — 512-сильный бензиновый V8 объемом 6,75 л. С нуля до первой сотни авто разгоняется за 5,5 с, а его максимальная скорость ограничена 296 км/ч.

Как писал портал «АвтоВзгляд», в честь вековой годовщины англичане представили еще два эксклюзивных автомобиля, выпущенных тиражом в 100 машин каждый — кабриолет Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition и купе Bentley Continental GT Number 9 Edition.

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4 июля 2019
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