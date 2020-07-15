Предсмертные судороги: что ждет российский автопром при второй волне коронавируса

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Некоторые главы крупных мегаполисов, еще недавно ожидавшие вторую волну коронавируса и строившие странные лечебницы в выставочных павильонах, резко изменили свою позицию. И, вторя президенту страны, стали утверждать, что пик распространения инфекции позади, а значит можно немного расслабиться. Однако в Роспотребнадзоре с такой позицией в корне не согласны: в ведомстве убеждены, что заболевание вернется, как только столбики термометров опустятся до «осенних» отметок. Чем это может обернуться для автомобильного рынка, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Коронавирус, который действительно может вернуться через пару месяцев, особенно учитывая тот факт, что многие россияне уже сбросили маски и перчатки, вновь серьезно ударит по всем отраслям. Те, кто сейчас пытаются спасти утопающий бизнес, пострадавший от первой волны, свалятся в бездну и, вероятно, не оправятся. Повторная вспышка эпидемии скажется и на продажах автомобилей — отечественный рынок опять-таки возьмет курс на глубокий минус.

Вернемся в самое начало текущего года, когда коронавирус казался исключительно китайским и очень далеким. Тогда эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) предполагали, что по итогам 2020-го российский рынок новых автомобилей просядет на 2,1%. Однако как только пандемия охватила нашу необъятную, и автосалоны отправились на вынужденные каникулы, прогноз скорректировали: потеряем около 35% по отношению к 2019-му.

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COVID-19 ослабил хват, и дилерские центры вновь начали принимать посетителей. К слову, москвичи открытию автосалонов очень обрадовались — согласно результатам недавнего исследования интернет-провайдера «МаксимаТелеком», жители столицы после отмены режима самоизоляции чаще «гуляли» именно по шоу-румам, а не по ресторанам и торговым центрам. В этой связи прогноз снова был переписан: потеряем не 35%, а всего 10%. При наилучшем раскладе, разумеется.

И все бы ничего, да вот только Роспотребнадзор выступил с предупреждением: шансы, что вторая волна коронавируса таки накроет Россию осенью, очень велики. Причем в этот раз пандемия нанесет удар вкупе с сезонными заболеваниями — то есть, гриппом. А это значительно усложнит ситуацию хотя бы потому, что симптомы у этих инфекций схожи, и далеко не все врачи могут их различать.

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Что же ждет автомобильный рынок? По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, продажи упадут не на оптимистичные 10%, спрогнозированные ранее, а гораздо ниже.

— Дело в том, что автомобильный рынок очень зависит от доходов населения и доступности кредитов. И при второй волне коронавируса эти параметры загонят рынок на грань предсмертных судорог, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» свою позицию Петр Шкуматов.

Однако существует и другая точка зрения. Так, например, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что за время первой волны коронавируса дилеры многому научились — в том числе реализовывать автомобили посредством сети интернет.

Фото: pixabay.com

Поделился наш собеседник и своим прогнозом: по его мнению, даже если в России снова введут ограничительные меры, рынок новых автомобилей просядет примерно на 20% — то есть, тотального падения, как в апреле-мае, ожидать не стоит. Это объясняется еще и психологическим фактором: сейчас граждане проявляют активный интерес к личному транспорту, поскольку в нем «переживать» пандемию куда безопаснее.

Так а что же делать тем, кто планировал обновить свое транспортное средство именно в этом году? Бежать в автосалон прямо сейчас или подождать до следующей весны, когда экономическая ситуация в стране более-менее стабилизируется? Бежать сейчас! И тому есть несколько причин.

Во-первых, к новому году цены на новые автомобили вырастут плюс-минус на 15%. В шоу-румах пока еще можно отыскать машины, предлагающиеся по прайсам, сформированным до падения рубля. Во-вторых, в настоящий момент действуют программы господдержки, которые также позволят немного сэкономить. Ну, а в-третьих, сейчас, как ни странно, выгодными условиями привлекают банки. Это сыграет на руку тем, кто планирует прибегнуть к кредиту.

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16 июля 2020
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