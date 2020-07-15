Предсмертные судороги: что ждет российский автопром при второй волне коронавируса

Коронавирус, который действительно может вернуться через пару месяцев, особенно учитывая тот факт, что многие россияне уже сбросили маски и перчатки, вновь серьезно ударит по всем отраслям. Те, кто сейчас пытаются спасти утопающий бизнес, пострадавший от первой волны, свалятся в бездну и, вероятно, не оправятся. Повторная вспышка эпидемии скажется и на продажах автомобилей — отечественный рынок опять-таки возьмет курс на глубокий минус.

Вернемся в самое начало текущего года, когда коронавирус казался исключительно китайским и очень далеким. Тогда эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) предполагали, что по итогам 2020-го российский рынок новых автомобилей просядет на 2,1%. Однако как только пандемия охватила нашу необъятную, и автосалоны отправились на вынужденные каникулы, прогноз скорректировали: потеряем около 35% по отношению к 2019-му.