Предсмертные судороги: что ждет российский автопром при второй волне коронавируса

Коронавирус, который действительно может вернуться через пару месяцев, особенно учитывая тот факт, что многие россияне уже сбросили маски и перчатки, вновь серьезно ударит по всем отраслям. Те, кто сейчас пытаются спасти утопающий бизнес, пострадавший от первой волны, свалятся в бездну и, вероятно, не оправятся. Повторная вспышка эпидемии скажется и на продажах автомобилей — отечественный рынок опять-таки возьмет курс на глубокий минус.
Вернемся в самое начало текущего года, когда коронавирус казался исключительно китайским и очень далеким. Тогда эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) предполагали, что по итогам 2020-го российский рынок новых автомобилей просядет на 2,1%. Однако как только пандемия охватила нашу необъятную, и автосалоны отправились на вынужденные каникулы, прогноз скорректировали: потеряем около 35% по отношению к 2019-му.
COVID-19 ослабил хват, и дилерские центры вновь начали принимать посетителей. К слову, москвичи открытию автосалонов очень обрадовались — согласно результатам недавнего исследования интернет-провайдера «МаксимаТелеком», жители столицы после отмены режима самоизоляции чаще «гуляли» именно по шоу-румам, а не по ресторанам и торговым центрам. В этой связи прогноз снова был переписан: потеряем не 35%, а всего 10%. При наилучшем раскладе, разумеется.
И все бы ничего, да вот только Роспотребнадзор выступил с предупреждением: шансы, что вторая волна коронавируса таки накроет Россию осенью, очень велики. Причем в этот раз пандемия нанесет удар вкупе с сезонными заболеваниями — то есть, гриппом. А это значительно усложнит ситуацию хотя бы потому, что симптомы у этих инфекций схожи, и далеко не все врачи могут их различать.
Что же ждет автомобильный рынок? По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, продажи упадут не на оптимистичные 10%, спрогнозированные ранее, а гораздо ниже.
— Дело в том, что автомобильный рынок очень зависит от доходов населения и доступности кредитов. И при второй волне коронавируса эти параметры загонят рынок на грань предсмертных судорог, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» свою позицию Петр Шкуматов.
Однако существует и другая точка зрения. Так, например, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что за время первой волны коронавируса дилеры многому научились — в том числе реализовывать автомобили посредством сети интернет.
Поделился наш собеседник и своим прогнозом: по его мнению, даже если в России снова введут ограничительные меры, рынок новых автомобилей просядет примерно на 20% — то есть, тотального падения, как в апреле-мае, ожидать не стоит. Это объясняется еще и психологическим фактором: сейчас граждане проявляют активный интерес к личному транспорту, поскольку в нем «переживать» пандемию куда безопаснее.
Так а что же делать тем, кто планировал обновить свое транспортное средство именно в этом году? Бежать в автосалон прямо сейчас или подождать до следующей весны, когда экономическая ситуация в стране более-менее стабилизируется? Бежать сейчас! И тому есть несколько причин.
Во-первых, к новому году цены на новые автомобили вырастут плюс-минус на 15%. В шоу-румах пока еще можно отыскать машины, предлагающиеся по прайсам, сформированным до падения рубля. Во-вторых, в настоящий момент действуют программы господдержки, которые также позволят немного сэкономить. Ну, а в-третьих, сейчас, как ни странно, выгодными условиями привлекают банки. Это сыграет на руку тем, кто планирует прибегнуть к кредиту.