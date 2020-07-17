У лифтбэков Skoda Octavia выявили серьезные проблемы с ремнями безопасности

— Причиной отзыва транспортных средств является сдвоенный замок задних ремней безопасности, недостаточно прочный на изгиб из-за производственного дефекта, — говорится в сообщении ведомства.

Это значит, что производитель не может гарантировать достаточную устойчивость замка, и есть высокий риск, что в случае столкновения система ремней безопасности не сработает должным образом. Проблема серьезная, а потому владельцам «отзывных» Skoda Octavia лучше не откладывать надолго визит к дилеру.

В рамках сервисной кампании на проблемных машинах будет бесплатно заменен этот самый сдвоенный замок задних ремней безопасности. В ближайшее время работники дилерских предприятий оповестят клиентов о необходимости заглянуть в автосалон. Впрочем, дожидаться звонка не обязательно: можно зайти на официальный сайт Росстандарта и проверить наличие открытой отзывной акции по VIN-номеру.