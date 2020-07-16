В автосалонах наконец-то начали выдавать автомобильные номера

Для того, чтобы иметь право выдавать автономера и выполнять регистрацию машин, дилерам необходимо получить статус специализированной организации, на что ушло больше полугода. Правда, на сроки сильно повлияли «коронавирусные» ограничения.

Как сообщает инофрмагентство ТАСС, первые дилеры уже обзавелись нужными разрешениями и приступили к постановке на учет только что купленные автомобили. Услуга действительно удобна для покупателей: им не нужно ехать в отделение ГИБДД. Но, похоже, сами ритейлеры не очень-то довольны взваленными на них новыми обязанностями.

Федеральная антимонопольная служба определила, что стоимость номерных табличек не должна превышать 500 рублей. Что совершенно не приносит прибыли дилерам, а некоторые признаются, что им едва удается выйти, что называется, в ноль. Так что сервис организован исключительно для комфорта потребителей.

Между тем, в приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» внесли изменения. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, по новым правилам трехзначный код региона может начинаться с любой цифры от одного до девяти. Напомним, что до того первыми были только единица и семерка.