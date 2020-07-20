Jaguar Land Rover побил рекорд по производству моторов

Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover отмечает производственный юбилей: британцы собрали полтора миллиона моторов семейства Ingenium — экономичных бензиновых и дизельных «четверок» и «шестерок», а также гибридных силовых установок и электрических моторов. Как узнал портал «АвтоВзгляд», в линейке агрегатов готовится пополнение.

По словам разработчиков Jaguar Land Rover, не только гибридные агрегаты, но и классические ДВС Ingenium, выполненные из алюминиевого сплава отличаются «низким уровнем выбросов и плавностью работы». Кстати, инженеры сообщили, что к выпуску готовится новый экологически чистый мотор семейства, работающий на водородных топливных элементах.

Но этот движок пока находится в списке ожидаемых. А из последних уже дебютировавших новинок можно назвать шестицилиндровый дизель, дополненный технологией так называемого мягкого гибрида. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», такой мотор со стартер-генератором пополнит линейку Land Rover Range Rover Sport 2021 модельного года.

Речь идет о трехлитровом двигателе с индексом D350 мощностью 350 л. с., развивающем на пике 700 Нм крутящего момента. Агрегат помогает паркетнику разгоняться до первой сотни на спидометре за 6,5 с. Продажи таких авто, предположительно, стартуют в начале осени 2020 года.

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20 июля 2020
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