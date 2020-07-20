Как получить записи с подъездных камер наблюдения, если во дворе машину поцарапали неизвестные

И сразу скажем, что отловить злоумышленника с помощью камер — проще простого, поскольку ими оборудовано более 21 000 столичных дворов и около 102 000 подъездов. Всего же в Первопрестольной функционирует около 157 500 таких устройств. Иначе говоря, если вовремя обратиться в соответствующие службы, то получить видео сюжет любого инцидента не составляет труда. После чего розыск злодея — дело техники. Однако тут есть ряд важных нюансов.
Во-первых, нельзя терять время. Как только вы обнаружили, что машина кем-то помята, немедленно звоните на горячую линию городской системы видеонаблюдения — (495)587–00–02 — и оставляйте заявку на сохранение видео архива: оператору надо сообщить где, когда и во сколько случилось интересующее вас событие.
Согласно регламенту, записи с подъездных камер хранятся 5 календарных дней, но чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем лучше. К тому же, как правило, последние подсказывают, где в этой локации «спрятаны» и другие камеры, тем самым серьезно повышая возможность идентификации нехороших людей. Во-вторых, надо знать, что лично вам копию этого «кино» вам не отдадут — только сотрудникам правоохранительных органов.
И тут есть выбор: идти за помощью в ГИБДД или к местному участковому. Как показывает практика — второй вариант срабатывает лучше (если, конечно, участковый более менее вменяемый). Но в любом случае вы должны будете написать соответствующее заявление. К нему и приложите номер заявки, которую вам при резервации записи продиктует сотрудник городской системы видеонаблюдения. Полицейскому даже вставать со стула не придется — он получит копию записи через рабочий компьютер, поскольку имеет персональный доступ к системе.
Граждане, уже воспользовавшиеся этой схемой, рекомендуют сначала связаться с участковым по телефону, чтобы как минимум уточнить, когда к нему можно будет подойти. Если участковый не совсем адекватный, стоит идти в околоток и писать заявление там — в этом случае местному «шерифу» уже некуда будет деться. Другое дело, что получив запись и даже показав ее вам, поисками правонарушителей будет заниматься спустя рукава.
В этом смысле вызвать на место инцидента наряд ГИБДД куда перспективнее. Придорожные полицейские не только составят протокол, но и займутся поисками совершившего ДТП водителя по отработанным схемам. Не надо только забывать, что на его розыск служивым отводится три месяца, то есть их нужно постоянно держать в напряжении, постоянно оставляя все новые заявления если понимаете, что ребята дело волокитят.