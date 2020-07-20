Как получить записи с подъездных камер наблюдения, если во дворе машину поцарапали неизвестные

И сразу скажем, что отловить злоумышленника с помощью камер — проще простого, поскольку ими оборудовано более 21 000 столичных дворов и около 102 000 подъездов. Всего же в Первопрестольной функционирует около 157 500 таких устройств. Иначе говоря, если вовремя обратиться в соответствующие службы, то получить видео сюжет любого инцидента не составляет труда. После чего розыск злодея — дело техники. Однако тут есть ряд важных нюансов.

Во-первых, нельзя терять время. Как только вы обнаружили, что машина кем-то помята, немедленно звоните на горячую линию городской системы видеонаблюдения — (495)587–00–02 — и оставляйте заявку на сохранение видео архива: оператору надо сообщить где, когда и во сколько случилось интересующее вас событие.

Согласно регламенту, записи с подъездных камер хранятся 5 календарных дней, но чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем лучше. К тому же, как правило, последние подсказывают, где в этой локации «спрятаны» и другие камеры, тем самым серьезно повышая возможность идентификации нехороших людей. Во-вторых, надо знать, что лично вам копию этого «кино» вам не отдадут — только сотрудникам правоохранительных органов.