Отложения в двигателе: как не «попасть» на капитальный ремонт

Углеродистые отложения на свечах, клапанах, поршневых кольцах и ‎форсунках могут появиться не только от бензина или дизеля сомнительного ‎качества, но и от постоянной эксплуатации машины в режиме толкания в ‎городских пробках. Дело в том, что на малых оборотах двигателя топливо, ‎попадающее в цилиндры, сгорает не полностью. И основная проблема работы ‎мотора на обогащенной смеси — отложения сажи. Как бороться с этой напастью, ‎не тратя деньги на услуги автосервиса, разобрался портал «АвтоВзгляд».‎

Если мы говорим о простых инжекторных моторах, то в первую очередь ‎нагар появляется на клапанах. Эта проблема имеет свойства снежного кома: по ‎мере дальнейшей эксплуатации машины отложений становится все больше и ‎больше, они превращаются в своеобразные наросты, препятствующие ‎нормальному наполнению цилиндров топливовоздушной смесью, а в самых ‎запущенных случаях ведущие к неполному закрытию клапанов. В общем, глазом ‎не успеете моргнуть, как «тарелочки», ответственные за поступление топливной ‎смеси в камеру сгорания и выпуск отработавших газов, могут прогореть вовсе, ‎что автоматом влечет переборку головки блока цилиндров. ‎

Само собой разумеется, образование отложений интенсивно происходит и ‎на форсунках инжектора. Из-за этих отложений топливо неправильно ‎распыляется, что приводит не только к увеличению его расхода и потере ‎мощности, но и к нарушению теплообмена в моторе. И считайте себя ‎счастливчиком, если ремонт обойдется лишь заменой клапанов или форсунок. ‎Ведь этот сажевый нагар постепенно приводит и к залеганию компрессионных ‎колец, а это уже сулит «капиталку».‎

Впрочем, не «попасть» на дорогостоящий ремонт, вызванный нагаром от ‎некачественного топлива или езды в заторах, помогут современные средства ‎профилактики. Скажем, в продуктовой линейке американского бренда Hi-Gear ‎есть специальные составы, позволяющие, что называется, «освежить» топливную ‎систему. Препарат «Очиститель инжекторов быстрого действия» довольно прост ‎в применении: содержимое флакона нужно влить в бензобак перед очередной ‎заправкой горючим и ездить, пока не загорится контрольная лампа низкого ‎уровня топлива. За это время средство бережно и безопасно очистит ‎распылители инжекторов, восстановив работоспособность даже сильно ‎засоренных форсунок, а также удалит загрязнения с других элементов системы ‎питания.

Если же у вас мотор с форсунками, подающими бензин прямо в камеру ‎сгорания, то вам потребуется «Очиститель форсунок непосредственного впрыска ‎и системы питания». Дело в том, что для двигателей именно с такой системой ‎впрыска характерна работа с повышенными давлением и температурой, а это ‎прямой путь к образованию особо прочных отложений на распылителях. Их ‎засорение — основная причина снижения мощности силового агрегата и ‎увеличения расхода топлива. Очиститель от Hi-Gear последнего поколения ‎позволяет эффективно очищать форсунки непосредственного впрыска, а также ‎топливную систему как бензиновых, так и дизельных двигателей, восстанавливая ‎ее до заводских параметров. ‎

Хотя если у вас авто на солярке, то можно воспользоваться специальным ‎‎«Очистителем форсунок для дизеля». Он всего за одно применение ‎гарантированно и безопасно очищает любые, даже самые загрязненные ‎распылители форсунок, которые необходимо было бы менять. Это недорогое ‎средство профилактики поломок топливной системы дизелей мало того что ее ‎смазывает, так еще устраняет зависание игл форсунок и предотвращает износ ‎прецизионных плунжерных пар топливного насоса высокого давления.‎

Еще один препарат для авто на тяжелом топливе — «Очиститель ‎форсунок, нейтрализатор NOX, CH, CO с SMT²». В состав препарата, как видно ‎из его названия, входит синтетический кондиционер металла SMT², а также ‎сбалансированный комплекс очищающих и кондиционирующих ингредиентов, ‎что позволяет удалять все виды углеродистых отложений, в том числе нагар, ‎снизить токсичность выхлопных газов, да и в целом продлить срок службы ‎автомобиля.

В линейке продуктов от Hi-Gear есть еще одно крайне любопытное ‎средство для дизельных движков — «Синтетический очиститель форсунок и ‎тюнинг для дизеля». Синтетическая формула состава обеспечивает ему самые ‎высокие очищающие свойства. «Жидкий тюнинг» удаляет отложения и нагар ‎даже из микротрещин металла, полностью устраняя проблемы, связанные с ‎использованием дизтоплива посредственного качества.

Доказано, что регулярное профилактическое применение качественных ‎препаратов для очистки топливной системы значительно продлевает срок ‎службы как отдельных дорогостоящих узлов, так и двигателя в целом.‎ ‎И тут достаточно сказать, что, например, промывка топливной системы в автосервисе обойдется минимум в 2000 рублей — гораздо дороже, чем ее самостоятельная очистка с помощью современной автохимии. При этом сервисмены возьмут дополнительные деньги за работу с форсунками. Да еще, скорее всего, заявят, что они ремонту не подлежат. А замена этих деталей вылетит в копеечку, ведь цена одной насос-форсунки сегодня варьируется в диапазоне 10 000—20 000 рублей. Стоимость же препаратов очистки форсунок Hi-Gear, позволяющих значительно продлить срок их службы — 500—1000 рублей. Профилактика всегда дешевле ремонта! Современные средства ухода за системой питания автомобиля способны не просто устранить проблемы, вызванные использованием некачественного топлива и тяжелыми условиями эксплуатации, но в долгосрочной перспективе позволяют существенно сэкономить на ремонте узлов и агрегатов машины.

27 марта 2020
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