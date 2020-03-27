Отложения в двигателе: как не «попасть» на капитальный ремонт

Если мы говорим о простых инжекторных моторах, то в первую очередь ‎нагар появляется на клапанах. Эта проблема имеет свойства снежного кома: по ‎мере дальнейшей эксплуатации машины отложений становится все больше и ‎больше, они превращаются в своеобразные наросты, препятствующие ‎нормальному наполнению цилиндров топливовоздушной смесью, а в самых ‎запущенных случаях ведущие к неполному закрытию клапанов. В общем, глазом ‎не успеете моргнуть, как «тарелочки», ответственные за поступление топливной ‎смеси в камеру сгорания и выпуск отработавших газов, могут прогореть вовсе, ‎что автоматом влечет переборку головки блока цилиндров. ‎

Само собой разумеется, образование отложений интенсивно происходит и ‎на форсунках инжектора. Из-за этих отложений топливо неправильно ‎распыляется, что приводит не только к увеличению его расхода и потере ‎мощности, но и к нарушению теплообмена в моторе. И считайте себя ‎счастливчиком, если ремонт обойдется лишь заменой клапанов или форсунок. ‎Ведь этот сажевый нагар постепенно приводит и к залеганию компрессионных ‎колец, а это уже сулит «капиталку».‎

Впрочем, не «попасть» на дорогостоящий ремонт, вызванный нагаром от ‎некачественного топлива или езды в заторах, помогут современные средства ‎профилактики. Скажем, в продуктовой линейке американского бренда Hi-Gear ‎есть специальные составы, позволяющие, что называется, «освежить» топливную ‎систему. Препарат «Очиститель инжекторов быстрого действия» довольно прост ‎в применении: содержимое флакона нужно влить в бензобак перед очередной ‎заправкой горючим и ездить, пока не загорится контрольная лампа низкого ‎уровня топлива. За это время средство бережно и безопасно очистит ‎распылители инжекторов, восстановив работоспособность даже сильно ‎засоренных форсунок, а также удалит загрязнения с других элементов системы ‎питания.