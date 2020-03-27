Отложения в двигателе: как не «попасть» на капитальный ремонт

Если мы говорим о простых инжекторных моторах, то в первую очередь нагар появляется на клапанах. Эта проблема имеет свойства снежного кома: по мере дальнейшей эксплуатации машины отложений становится все больше и больше, они превращаются в своеобразные наросты, препятствующие нормальному наполнению цилиндров топливовоздушной смесью, а в самых запущенных случаях ведущие к неполному закрытию клапанов. В общем, глазом не успеете моргнуть, как «тарелочки», ответственные за поступление топливной смеси в камеру сгорания и выпуск отработавших газов, могут прогореть вовсе, что автоматом влечет переборку головки блока цилиндров.
Само собой разумеется, образование отложений интенсивно происходит и на форсунках инжектора. Из-за этих отложений топливо неправильно распыляется, что приводит не только к увеличению его расхода и потере мощности, но и к нарушению теплообмена в моторе. И считайте себя счастливчиком, если ремонт обойдется лишь заменой клапанов или форсунок. Ведь этот сажевый нагар постепенно приводит и к залеганию компрессионных колец, а это уже сулит «капиталку».
Впрочем, не «попасть» на дорогостоящий ремонт, вызванный нагаром от некачественного топлива или езды в заторах, помогут современные средства профилактики. Скажем, в продуктовой линейке американского бренда Hi-Gear есть специальные составы, позволяющие, что называется, «освежить» топливную систему. Препарат «Очиститель инжекторов быстрого действия» довольно прост в применении: содержимое флакона нужно влить в бензобак перед очередной заправкой горючим и ездить, пока не загорится контрольная лампа низкого уровня топлива. За это время средство бережно и безопасно очистит распылители инжекторов, восстановив работоспособность даже сильно засоренных форсунок, а также удалит загрязнения с других элементов системы питания.
Если же у вас мотор с форсунками, подающими бензин прямо в камеру сгорания, то вам потребуется «Очиститель форсунок непосредственного впрыска и системы питания». Дело в том, что для двигателей именно с такой системой впрыска характерна работа с повышенными давлением и температурой, а это прямой путь к образованию особо прочных отложений на распылителях. Их засорение — основная причина снижения мощности силового агрегата и увеличения расхода топлива. Очиститель от Hi-Gear последнего поколения позволяет эффективно очищать форсунки непосредственного впрыска, а также топливную систему как бензиновых, так и дизельных двигателей, восстанавливая ее до заводских параметров.
Хотя если у вас авто на солярке, то можно воспользоваться специальным «Очистителем форсунок для дизеля». Он всего за одно применение гарантированно и безопасно очищает любые, даже самые загрязненные распылители форсунок, которые необходимо было бы менять. Это недорогое средство профилактики поломок топливной системы дизелей мало того что ее смазывает, так еще устраняет зависание игл форсунок и предотвращает износ прецизионных плунжерных пар топливного насоса высокого давления.
Еще один препарат для авто на тяжелом топливе — «Очиститель форсунок, нейтрализатор NOX, CH, CO с SMT²». В состав препарата, как видно из его названия, входит синтетический кондиционер металла SMT², а также сбалансированный комплекс очищающих и кондиционирующих ингредиентов, что позволяет удалять все виды углеродистых отложений, в том числе нагар, снизить токсичность выхлопных газов, да и в целом продлить срок службы автомобиля.
В линейке продуктов от Hi-Gear есть еще одно крайне любопытное средство для дизельных движков — «Синтетический очиститель форсунок и тюнинг для дизеля». Синтетическая формула состава обеспечивает ему самые высокие очищающие свойства. «Жидкий тюнинг» удаляет отложения и нагар даже из микротрещин металла, полностью устраняя проблемы, связанные с использованием дизтоплива посредственного качества.
Доказано, что регулярное профилактическое применение качественных препаратов для очистки топливной системы значительно продлевает срок службы как отдельных дорогостоящих узлов, так и двигателя в целом. И тут достаточно сказать, что, например, промывка топливной системы в автосервисе обойдется минимум в 2000 рублей — гораздо дороже, чем ее самостоятельная очистка с помощью современной автохимии. При этом сервисмены возьмут дополнительные деньги за работу с форсунками. Да еще, скорее всего, заявят, что они ремонту не подлежат. А замена этих деталей вылетит в копеечку, ведь цена одной насос-форсунки сегодня варьируется в диапазоне 10 000—20 000 рублей. Стоимость же препаратов очистки форсунок Hi-Gear, позволяющих значительно продлить срок их службы — 500—1000 рублей. Профилактика всегда дешевле ремонта! Современные средства ухода за системой питания автомобиля способны не просто устранить проблемы, вызванные использованием некачественного топлива и тяжелыми условиями эксплуатации, но в долгосрочной перспективе позволяют существенно сэкономить на ремонте узлов и агрегатов машины.