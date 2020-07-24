Автомобили

Автопром У проданных в России Porsche Cayenne вытекает масло из коробки передач Фото: Porsche

Владельцы кроссоверов Porsche Cayenne, проданных на нашем рынке в период 20 сентября по 20 ноября минувшего года, могут столкнуться с утечкой трансмиссионной жидкости. Настоятельно рекомендуем заглянуть в сервис, пока этого не произошло.