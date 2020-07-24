У проданных в России Porsche Cayenne вытекает масло из коробки передач

По информации Росстандарта, дефект связан с некачественным сварным швом трубопровода коробки передач Tiptronic. Отзыву подлежат 676 реализованных в России кроссоверов Porsche Cayenne — ремонт будет проведен бесплатно.
Официальные дилеры Porsche обязаны уведомить владельцев пресловутых машин о необходимости заглянуть в сервисную зону, хотя дожидаться приглашения специалистов необязательно.
На сайте Росстандарта уже опубликован перечень VIN-кодов автомобилей, которым необходимо посетить технический центр.
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