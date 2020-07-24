У проданных в России Porsche Cayenne вытекает масло из коробки передач

Фото: Porsche
Владельцы кроссоверов Porsche Cayenne, проданных на нашем рынке в период 20 сентября по 20 ноября минувшего года, могут столкнуться с утечкой трансмиссионной жидкости. Настоятельно рекомендуем заглянуть в сервис, пока этого не произошло.

По информации Росстандарта, дефект связан с некачественным сварным швом трубопровода коробки передач Tiptronic. Отзыву подлежат 676 реализованных в России кроссоверов Porsche Cayenne — ремонт будет проведен бесплатно.

Официальные дилеры Porsche обязаны уведомить владельцев пресловутых машин о необходимости заглянуть в сервисную зону, хотя дожидаться приглашения специалистов необязательно.

На сайте Росстандарта уже опубликован перечень VIN-кодов автомобилей, которым необходимо посетить технический центр.

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24 июля 2020
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