1,8-литровые моторы LADA Vesta и XRAY наконец-то избавились от неполадок

В 2016 году АВТОВАЗ начал выпуск нового двигателя 21179 объёмом 1,8 литра. Его сделали на основе блока 1.6 л, не меняя высоту и диаметр цилиндров: чтобы нарастить рабочий объём, инженеры внедрили другой коленвал, таким образом увеличив ход поршня. Кроме того, мотор получил дополнительные каналы для смазки и охлаждения, другие поршни и шатуны.

С самого начала 1,8-литровый агрегат оказался достаточно проблемным. Его первые тиражи отличились настолько сильным «масложором», что из трубы мог идти сизый выхлоп. Виновниками были назначены бракованные клапаны фирмы Mahle, притом всем пострадавшим автовладельцам АВТОВАЗ тогда предложил заменить головку блока по гарантии.

Также жалобы поступали на неудачный сепаратор вентиляции картера, обламывающиеся болты правой подушки двигателя и даже прогорающую гофра выхлопного тракта. С этими вопросами российский автогигант справился достаточно быстро.

А вот проблема «провалов» при разгоне потребовала двухлетней работы. В итоге, с 2018 года мотор 1.8 получил новую топливную рампу — по уверениям вазовских инженеров, с этого момента «провалы» исчезли, а двигатель стал тянуть ровно и напористо.

Как сообщает Лада.онлайн, сейчас АВТОВАЗ начал выпуск новой итерации атмосферника 21179. Свежую версию отличает вновь перекроенная топливная рампа. Под замену пошли те самые трубки, которые должны были избавить систему от пульсаций топлива и обеднения смеси.

Сам автозавод не стал комментировать эти сведения, ограничившись лишь стандартной фразой «АВТОВАЗ постоянно дорабатывает конструкцию своих автомобилей». Возможно, все дело — в обычной экономии: магистрали старого образца стоят 1 470 рублей, а нового — всего лишь 390 рублей.